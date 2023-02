Marine Le Pen : «La taxation des superprofits devient une urgence économique, mais surtout une urgence de justice sociale à l’égard des Français»

La présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale, Marine Le Pen, a fustigé ce mercredi l'attitude du gouvernement sur la question des superprofits. Selon elle, la «taxation des superprofits devient une urgence économique, mais surtout une urgence de justice sociale à l’égard des Français».

Record de bénéfices pour #TotalEnergies en 2022 : la taxation des superprofits devient une urgence économique mais surtout une urgence de justice sociale à l’égard des Français, les seuls à qui le gouvernement réclame des efforts. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 8, 2023

En effet, TotalEnergies a annoncé dans la matinée un bénéfice net, dopé par le gaz et les cours du pétrole, de 20,5 milliards de dollars (soit 19 milliards d'euros) pour l'année 2022. Cela représente le profit le plus important jamais enregistré par la major française et l'un des meilleurs de l'histoire du CAC40.

Suite à cette annonce, les oppositions se sont exprimées à l’Assemblée nationale, dénonçant le comportement du gouvernement, accusés depuis plusieurs mois déjà de ne pas «assez» taxer les superprofits.

Plus tôt dans la journée, Jordan Bardella, président du RN s'est exprimé dans la presse concernant les superprofits, proposant «d'exonérer de TVA les produits de première nécessité au bénéfice des plus modestes, en le finançant par une taxation sur les super-profits comme l'ont fait l'Italie, la Grande-Bretagne ou la Hongrie».