Réforme des retraites : Les Républicains divisés sur le vote du texte

Alors qu'une partie des Républicains semble en accord avec la réforme des retraites souhaitée par le gouvernement, quelques élus n'ont eux pas caché leur opposition, quitte à semer la discorde au sein de leur parti.

Une stratégie pas si unanime que ça ? Pièce importante de la majorité présidentielle dans son projet d'adoption de la réforme des retraites, le parti des Républicains semble traverser une période de doute.

Une fronde au sein de la famille politique présidée par Eric Ciotti qui serait menée par Aurélien Pradié, le député du Lot. En effet, ce mardi 7 février, le vice-président exécutif des LR a indiqué à nos confrères de RTL qu'il «n'avait pas de pacte avec Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron».

Aurélien Pradié a ainsi remis en cause la proposition de la Première ministre d'étendre le dispositif des carrières longues à ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans. Une mesure jugée insuffisante. «Je n'irai pas voir un travailleur qui a commencé à 17 ans en lui disant qu’il va travailler autant que quelqu’un qui a commencé à 30 ans», avait-il déclaré.

L'élu du Lot, favorable à une «réforme juste», a également tenu à faire savoir «qu'un peu plus d'une vingtaine de députés LR» n'avaient «pas encore décidé s'ils voteraient la réforme des retraites».

«Prendre ses responsabilités»

Mais pour certains membres du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, il est désormais temps de «prendre ses responsabilités». C'est le cas notamment de Nicolas Forissier, député de la 2e circonscription de l'Indre.

«Cette réforme, nécessaire, a été profondément adoucie et rendue plus équitable et progressive. Les Républicains ont obtenu beaucoup de choses au préalable, maintenant il faut savoir jouer le jeu», a-t-il indiqué à CNEWS.

L'ultimatum de Gérard Larcher

La fronde de certains élus des Républicains a eu des retentissements au-delà du palais Bourbon. Ce mercredi, Gérard Larcher, président LR du Sénat, qui juge la réforme des retraites «nécessaire», a lancé un ultimatum à Aurélien Pradié. Au micro de France Inter, il l'a ainsi appelé à voter le texte «s'il se sent vraiment de notre famille politique».

Gérard Larcher a en effet appelé le député à soutenir le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans que les Républicains «proposent depuis quatre ans» au Sénat.