Séismes : où sont les zones sismiques en France ?

Pour protéger les vies humaines contre un séisme, la France applique la réglementation parasismique. Celle-ci vise à classer les départements selon leur zone de sismicité.

Un risque faible de violent séisme. Alors que la Turquie et la Syrie ont été victimes, le 6 février, de deux séismes à quelques heure d’intervalle, l’un d’une magnitude 7,8 et l’autre 7,5, le président de l’Institut national de géophysique et de volcanologie Italien Carlo Doglioni, a fait savoir que les deux tremblements de terre sont survenus dans une zone «très active et très dangereuse de la Méditerranée».

«De très graves tremblements de terre s'y sont produits au cours des siècles passés. Le plan de faille est très incliné et nous observons un déplacement horizontal des deux côtés de la faille pendant l'événement», a-t-il expliqué, interrogé par le journal Corriere della Sera.

En France, la sismicité ne se répartit pas de manière uniforme sur le territoire métropolitain. En effet, le site gouvernemental Géoportail propose une cartographie avec cinq zones de sismicité. Celles-ci peuvent aller de très faible à forte. Ce «zonage» est issu d’un calcul probabiliste basé notamment sur des mesures instrumentales de la sismicité.

Ainsi, si la sismicité est «très faible» particulièrement dans le nord-est et le sud-ouest, à l’instar de Paris, la Seine-et-Marne, l’Eure ou encore la Gironde, elle est «moyenne» notamment dans le sud-est comme dans les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, la Haute-Savoie et le Vaucluse. Seules les Antilles ont une sismicité «forte».

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)

Dans les zones à sismicité «faible», «modérée», «moyenne» et «forte», les règles de constructions parasismiques sont applicables aux bâtiments. Elles doivent permettre d’assurer une faible probabilité d’écroulement du bâtiment pour un niveau d’agression sismique de référence et de limiter les dommages subis.

Toutefois, contactée par CNEWS, la Fondation Architectes de l’Urgence estime qu’«aucun pays n’est prêt» pour un séisme de l'ampleur de ceux qui ont touché la Turquie et la Syrie.

«Aucun pays n’est prêt à quelque chose pareil hormis le Japon. Je ne crois pas qu’un pays, même la France, soit capable d’encaisser un séisme d’une telle ampleur sans enregistrer des lenteurs (dans les réactions, ndlr). Ce n’est pas possible», assure l'ONG.