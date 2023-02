Volodymyr Zelensky : «Nous défendons notre maison européenne»

Applaudi par les dirigeants des Vingt-Sept, acclamé par les eurodéputés, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est posé en défenseur de l'Europe ce jeudi 9 février à Bruxelles, appelant ses alliés à lui fournir plus d'armes.

L'Ukraine, c'est l'Europe. Voilà le message qu'ont voulu faire passer Volodymyr Zelensky, en visite à Bruxelles ce jeudi, et les haut-responsables de l'Union européenne. «Bienvenue chez vous, bienvenue dans l'UE», lui a lancé le président du Conseil Charles Michel sur Twitter, à l'arrivée du dirigeant ukrainien en Belgique.

Assistant au sommet des dirigeants des 27 pays de l'UE, Volodymyr Zelensky a voulu convaincre qu'«une Europe libre ne peut s'imaginer sans l'Ukraine». «Nous ne défendons pas que notre territoire, nous défendons notre maison européenne», a-t-il plaidé après avoir remercié les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE pour leur «soutien sans faille».

Se posant en défenseur de l'Europe, Volodymyr Zelensky a averti : «une fois que l'Ukraine tombera, c'est votre mode de vie qui tombera». Alors que l'armée russe préparerait une nouvelle offensive de grande ampleur, le président ukrainien a réclamé une nouvelle aide militaire, et particulièrement des avions de combat.

des prochains mois «décisifs»

«Les prochaines semaines et les prochains mois seront probablement décisifs. C'est le moment de ne pas trembler», a-t-il dit, appelant à livrer «des munitions, de l'artillerie, des missiles, des véhicules, des systèmes de défense». «Je ne peux tout simplement pas rentrer à la maison sans résultats», a-t-il martelé. S'il a salué «des signaux positifs», aucune déclaration officielle de l'UE sur le sujet n'est pour l'instant ressortie des échanges.

Outre sa participation au conseil des 27 dirigeants de l'UE, le chef d'Etat ukrainien s'est rendu au Parlement, où il a été ovationné par les eurodéputés. Par moment très ému, la main sur le coeur, il a écouté l'hymne ukrainien au côté de la présidente du Parlement, Roberta Metsola, qui a salué «une journée historique pour l'Europe».

Volodymyr Zelensky ovationné au Parlement européen par les député-e-s





Quelle émotion d’entendre l’hymne ukrainien dans l’hémicycle à Bruxelles! #SlavaUkraini pic.twitter.com/OJAhIhu7NC — Pierre Larrouturou (@larrouturou) February 9, 2023

pas d'annonce sur les avions

Reçu a Londres mercredi par le Premier ministre Rishi Sunak et par le roi Charles III, le président ukrainien avait été accueilli à Paris mercredi soir par Emmanuel Macron qui avait aussi convié Olaf Scholz pour un dîner tardif à l'Elysée.

Les dirigeants français et allemand ont pour l'instant temporisé sur les avions, Emmanuel Macron appelant à préférer les «livraisons utiles» aux «engagements qui arriveront très tard ou très loin». Bien que les tabous soient tombés les uns après les autres depuis un an, et que les soutiens de Kiev aient déjà accepté de fournir des chars lourds, les Occidentaux se montrent toujours prudents, craignant une escalade avec Moscou.

Le moment est crucial pour l'Ukraine qui s'inquiète des récents succès de l'armée russe dans le Donbass et craint une offensive d'ampleur dans les prochaines semaines.