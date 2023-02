Franck Riester : «LFI et un certain nombre de Nupes piétinent la démocratie»

Invité de la Matinale de CNEWS, ce vendredi 10 février, le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester a estimé que «LFI et un certain nombre de Nupes piétinent la démocratie».

Ce vendredi 10 février, le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, est revenu sur la polémique suscitée par le député LFI Thomas Portes. Ce dernier, opposé à la réforme des retraites, a posté une photo posant son pied sur un ballon de football avec la tête du ministre du travail Olivier Dusspot.

«C’est un véritable scandale, c’est une honte pour un parlementaire. C’est un appel à la violence et à la haine. On voit bien la charge que cela signifie. On peut ne pas être d’accord, on peut débattre même avec beaucoup de détermination et force, mais respecter la démocratie», a dit le ministre des Relations avec le Parlement.

«Aujourd’hui, la France insoumise et un certain nombre de Nupes piétinent le débat démocratique et la démocratie en général», a-t-il ajouté.

Selon le ministre, la stratégie de la Nupes consiste à «inciter à la violence et à la haine», à «faire de l’obstruction» et à «utiliser abusivement les propos pour faire de la manipulation de l’information».