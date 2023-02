L'ancien grand rabbin de France René-Samuel Sirat est décédé à l'âge de 92 ans

René-Samuel Sirat, ancien grand rabbin de France de 1981 à 1988, est décédé ce vendredi à l'âge de 92 ans.

Une communauté en deuil. L'ancien grand rabbin de France, René-Samuel Sirat, est décédé ce vendredi 10 février à Jérusalem à l'âge de 92 ans, a-t-on appris auprès de sa famille. «Nous avons l'immense douleur de vous faire part du décès du grand rabbin René-Samuël Sirat», a annoncé son petit-fils Ariel Danan sur Facebook.

Ses obsèques ont été annoncées pour dimanche à Jérusalem.

figures centrales du judaïsme français

Né à Bône en Algérie en 1930, René-Samuel Sirat était l'une des figures incontournables du judaïsme français. Arrivé à Paris en 1946, il avait mené une carrière rabbinique et universitaire, devenant dans les années 1970 chargé de l'enseignement de l'hébreu à l'Education nationale avant d'être élu en 1981 grand rabbin de France, poste qu'il avait occupé jusqu'en 1988. Engagé dans le dialogue interreligieux, il avait participé en 1999 avec le cardinal allemand Joseph Ratzinger, futur pape Benoit XVI, à la création de la Fondation pour la recherche et le dialogue interreligieux et interculturel à Genève.

Fondateur de l'Institut universitaire européen Rachi à Troyes (ville de naissance, dans le nord-est de la France, de cette grande figure du judaïsme médiéval) et de la chaire Unesco «Connaissance réciproque des religions du Livre et enseignement de la Paix», il avait également publié plusieurs essais dont l'un coécrit avec un islamologue et un prêtre. Le grand rabbin Sirat avait participé aux négociations entre juifs et catholiques ayant abouti à la fermeture du carmel d'Auschwitz en 1993 aprés une longue crise entre le monde juif et l'Eglise.

Installé depuis 2013 à Jérusalem, il avait milité pour la paix entre Israël et ses voisins arabes. Rappelant souvent que son frère avait été tué dans un attentat en 1962 en Algérie, il estimait que «la recherche de la paix est une valeur juive fondamentale». Dans un communiqué, le grand rabbin de France Haïm Korsia a rappelé «ce qu'il avait apporté au judaïsme français en terme de fidélité à la halakha [loi juive, ndlr] et d'ouverture vers Israël».