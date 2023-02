Réforme des retraites : un député LFI joue avec un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt, Marine Le Pen dénonce «un appel à la haine et à la violence»

Le député LFI Thomas Portes a déclenché une vive polémique ce jeudi après s'être affiché sur Twitter en train de marcher sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt, ministre du Travail, tout en lui réclamant de retirer «sa» réforme des retraites. Marine Le Pen a dénoncé «un appel à la haine et à la violence».

Un cliché qui ne passe pas. Le député LFI Thomas Portes est au coeur d'une vive controverse depuis qu'il a publié ce jeudi sur Twitter une photo de lui en train de marcher sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt, en réclamant au ministre du Travail de retirer «sa» réforme des retraites.

Un «appel à la haine», selon Marine Le Pen

Parmi les critiques, Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, qui a dénoncé «un comportement indigne» correspondant, selon elle, à «un appel à la haine et à la violence».

«J’appelle les députés de la Nupes à se ressaisir pour retrouver la dignité nécessaire à un débat démocratique, attendu par les Français», a-t-elle ajouté, sur Twitter.

Le comportement de Thomas Portes est indigne. Il s’agit d’un appel à la haine et à la violence qui n’a pas sa place dans notre République. J’appelle les députés de la NUPES à se ressaisir pour retrouver la dignité nécessaire à un débat démocratique, attendu par les Français. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 9, 2023

Outre Marine Le Pen, de nombreux élus et ministres ont vivement réagi à la sortie du député LFI. Dénonçant des «faits graves», la cheffe de file des députés Renaissance, Aurore Bergé, a souligné que «ce n'est pas comme ça qu'on doit traiter la démocratie».

De leur côté, les ministres de la Justice et de l'Agriculture, Eric Dupond-Moretti et Marc Fesneau, ont fustigé respectivement une «ignominie» et une «mise en scène dégradante».

Même à gauche, le tweet de l'élu LFI a dû mal à passer. «Stop à toute violence, même symbolique. D'où qu'elle vienne, contre qui que ce soit», a ainsi lancé le député socialiste Guillaume Garot.

De son côté, le principal interressé Olivier Dussopt n'a pas réagi.