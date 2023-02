Séisme en Turquie : une petite fille retrouvée vivante après plus de 100 heures passées sous les décombres

Alors qu'un séisme particulièrement meurtrier a frappé la Turquie en début de semaine, une petite fille et son père viennent d'être sortis vivants des décombres de leur habitation ce vendredi 10 février, après avoir passé plus de quatre jours sous les gravas.

C'est un miracle. Plus de quatre jours après que leur pays, le sud-est de la Turquie notamment, a été frappé par un violent tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 survenu lundi à l'aube, une petite fille de 8 ans prénommée Tanem a été sauvée ce vendredi, ainsi que son père de 43 ans, tous deux restés coincés sous les décombres de leur habitation.

Plus de 22.300 personnes décédées

C'est dans la province de Hatay, dans le sud de la Turquie, que ces images ont été tournées. Au moment de son extraction, l'on peut voir la petite fille être rapidement prise en charge par les secours. Même chose pour son père Cem, qui a lui aussi reçu des soins médicaux quelques instants après avoir été secouru.

Le violent séisme lundi à l'aube a tué plus de 22.300 personnes en Turquie et en Syrie, dans l'une des pires catastrophes survenues dans la région depuis un siècle. En Syrie, on dénombre selon un bilan provisoire au moins 3.377 victimes, dont au moins 2.030 tuées dans les zones contrôlées par les rebelles.

Trois enfants ont été sauvés ce vendredi en Turquie, mais l'espoir de trouver d'autres survivants s'amenuise à mesure qu'on s'éloigne de la fenêtre cruciale des 72 heures. Plus de 90 % des rescapés des tremblements de terre sont en effet secourus dans les trois jours suivant la catastrophe. Cette durée peut néanmoins varier significativement en fonction de la météo, la fréquence des répliques et la rapidité des secours.