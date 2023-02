Incendie mortel dans l'Aisne : près de 1.500 personnes à la marche blanche organisée en hommage aux victimes

Une marche blanche en hommage aux 7 enfants et leur mère décédés dans l'incendie de leur maison, dans la nuit du 5 au 6 février, était organisée samedi 11 février à Charly-sur-Marne (Aisne).

En mémoire. Quelque 1.500 personnes, selon la gendarmerie, ont défilé samedi 11 février à Charly-sur-Marne (Aisne), lors d'une marche blanche organisée en hommage aux 7 enfants, âgés de 2 à 14 ans, et de leur mère, morts asphyxiés dans l'incendie de leur maison survenu dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 février.

Recueillement devant la maison incendiée

Munis de fleurs blanches, de ballons et de dessins d'enfants, les participants se sont réunis avec émotion dans cette commune viticole de 2.600 habitants, où les cloches ont sonné à 14 heures pendant un long quart d'heure.

Famille et proches en tête, ils ont parcouru la ville dans le silence, avant de marquer un long moment de recueillement devant la maison incendiée. Le cortège est parti du collège où étaient scolarisées certaines des victimes. Il est aussi passé à proximité des établissements - maternelle et élémentaire - des plus jeunes enfants.

Le sèche-linge en cause

L'incendie a pris en pleine nuit dans cette maison de trois niveaux. Deux adultes et sept enfants résidaient à l'intérieur. Le père de cette famille recomposée, âgé de 40 ans, seul survivant du sinistre, a été hospitalisé pour des brûlures au second degré et a pu être entendu lundi. Il dit avoir «perçu une odeur de brûlé, puis remarqué une fumée épaisse provenant du rez-de-chaussée», selon un communiqué du procureur de Soissons, Julien Morino-Ros. «C'est a priori un sèche-linge qui a pris feu au rez-de-chaussée», a déclaré le procureur à l'AFP.

L'enquête, menée par la brigade de recherches de Château-Thierry, devra notamment déterminer comment le sèche-linge, «complètement calciné», a déclenché l'incendie, a précisé Julien Morino-Ros.

Le drame avait fait réagir jusqu'à l'Elysée. Le président de la République Emmanuel Macron avait déclaré, lundi 6 février, que la Nation partageait «le choc et la peine» de la famille et des proches des sept enfants de 2 à 14 ans, et leur mère, tués dans la nuit de dimanche à lundi dans le «tragique incendie» de leur maison.

À Charly-sur-Marne, un tragique incendie a causé la mort de sept enfants et de leur mère. La Nation partage le choc et la peine de leur famille et de leurs proches. Merci aux pompiers et aux secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 6, 2023

Cet accident qui a touché la commune champenoise est le plus meurtrier impliquant des enfants depuis un incendie en 2013 dans le même département, qui avait fait cinq morts de 2 à 9 ans.