Espace : un fragment d'astéroïde a illuminé cette nuit le ciel du nord de la France

Un fragment d'astéroïde d'un mètre de diamètre, appelé «météoroïde» a illuminé le ciel du nord de la France, vers 4h du matin, ce lundi 13 février.

Comme un flash lumineux. Si vous habitez le nord de la France, vous avez très probablement pu apercevoir une étoile filante traverser le ciel dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 février.

En réalité, il s'agissait d'un fragment d'astéroïde et plus précisément d'un météoroïde, baptisé Sar 2667. Ce dernier est entré dans l'atmosphère terrestre vers 4h du matin, selon l'Agence spatiale européenne (ESA).

A 1-meter meteoroid (small #asteroid) has been detected and is expected to *safely* strike Earth's atmosphere over northern France between 3:50-4:03 CET.





— ESA Operations (@esaoperations) February 12, 2023