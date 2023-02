Réforme des retraites : tout savoir sur l’index senior qui sera mis en place dans les entreprises

La réforme des retraites voulue par le gouvernement prévoit la mise en place d'un «index sénior» dans les entreprises. Ce dispositif a pour but de favoriser l’embauche et le maintien en emploi des séniors.

Un outil pour soutenir l’emploi des salariés âgés de plus de 55 ans. L’index sénior a émergé lors de la présentation de la réforme des retraites faite par la Première ministre Elisabeth Borne. Son objectif sera de favoriser l’employabilité des salariés séniors en France.

Dans la soirée du mardi 31 janvier, les députés ont approuvé la création de ce dispositif visant à améliorer «la place des salariés en fin de carrière» lors de l’examen du projet de réforme des retraites en commission.

Qu’est-ce que l’index sénior ?

Il s’agit d’un document permettant à toute grande entreprise française de témoigner de son taux d’employabilité des salariés âgés de plus de 55 ans. Dans le détail, les entreprises devront rendre public le nombre d’employés séniors ou en fin de carrière en leur sein. L’index sénior va aussi permettre de faire un comparatif sur cette thématique selon les sociétés, les villes ou encore les secteurs d’activité.

Cette mesure vise à répondre à une problématique concernant l’embauche des personnes en fin de carrière dans la société française. Selon les chiffres de la Dares pour 2021, le taux d’employabilité des séniors en France était de 56 %, soit un chiffre inférieur à la moyenne de l’Union européenne (60,5 %).

Une mesure obligatoire

Toute entreprise installée en France se verra imposer l’index sénior, avec des modalités de mise en place différentes selon la taille. Cet outil devrait être obligatoire dès cette année pour les sociétés de plus de 1.000 salariés et dès l’année prochaine pour celles de plus de 300 employés.

L’outil pourrait également être imposé par l’Etat aux entreprises comptant plus de 50 ou 60 travailleurs dans les prochaines années.

Des sanctions prévues pour les réfractaires

Dans un entretien accordé au JDD début février, Elisabeth Borne a également précisé que les entreprises réfractaires à cette mesure s’exposeront à des sanctions financières. Dans les faits, ces dernières devraient être proches de celles liées à l’index sur l’égalité professionnelle hommes-femmes, basées sur un pourcentage de la masse salariale. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, a évoqué un montant «d'à peu près 1% de la masse salariale».

Au-delà de la punition financière, l’exécutif va également obliger les sociétés employant un nombre insuffisant de séniors à conclure un accord d’entreprise sur la question.