TikTok : tout savoir sur la «cicatrice», le dernier jeu dangereux des ados

Faire naître une «cicatrice» sur leur visage. C'est le nouveau jeu en vogue des collégiens, relayé sur l'application TikTok. Une mode qui s'avère risquée.

Les utilisateurs de TikTok ne manquent pas d'imagination. Dernier jeu en date : la «cicatrice». C'est le nom de ce nouveau défi, qui consiste à se pincer fortement la joue, en appliquant une torsion pour faire naître un bleu. De plus en plus de collégiens s'essaient à cette activité sur leur réseau social favori, arborant une «balafre» sur leur visage. De nombreux tutoriels sont en plus à disposition des utilisateurs sur le réseau social, expliquant comment provoquer cette cicatrice.

Séquelles esthétiques

Certains préfèrent ne pas s'essayer à cette nouvelle tendance, qui comporte des risques non négligeables. Ainsi, selon la dermatologue Marie Jourdan, citée par Le Parisien, cette manoeuvre «provoque des dysfonctionnements de la microcirculation sanguine». Sur ce même quotidien national, la spécialiste, également membre de la Société française de dermatologie (SFD), précise que l'un des autres dangers pour les jeunes adeptes de cette pratique, «est de se faire un angiome stellaire qui persiste, et d'en garder des séquelles esthétiques».

Si l'angiome stellaire part généralement au bout de deux ans, la dermatologue est amenée à en traiter au laser, qui pour certains ne s'atténuent pas. Elle précise cependant ne pas avoir eu affaire à des cas liés à cette nouvelle tendance.