Affaire Pierre Palmade : ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de l'avocat de la famille victime de l'accident

L'avocat de la famille des victimes de l'accident dans lequel est impliqué Pierre Palmade, Maître Mourad Battikh, a tenu une conférence de presse ce mardi 14 février, rappelant «de façon ferme et sans aucune équivocité que les seules victimes» étaient «ses clients».

Ce mardi 14 février, Maître Mourad Battikh, avocat de la famille des victimes de l'accident dans lequel Pierre Palmade est impliqué, survenu le 10 février, a tenu une conférence de presse. Lors de cette prise de parole, il a indiqué que ses clients et leurs proches étaient «insensibles aux excuses présentées» par le comédien.

Il a affirmé de «façon ferme et sans aucune équivocité que les seules victimes dans ce dossier sont [s]es clients».

Pour rappel, outre Pierre Palmade, trois personnes ont été gravement blessées : un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-soeur de 27 ans, enceinte, qui a perdu son bébé.

Le bébé devait naître en mai

Maître Mourad Battikh est revenu sur la soirée de l'accident et sur le sort de la femme enceinte de 6 mois. «Elle m'a demandé de remercier ceux qui sont passés et qui lui ont porté de l’aide, a-t-il assuré. Elle remercie également une passante qui lui a tenu la tête et l’a empêchée de s’endormir».

Transportée à l'hôpital à la suite de l'accident, la jeune femme de 27 ans a subi un scanner. Le conseil a indiqué qu'une «césarienne» avait été «pratiquée en urgence». «Il s'agissait d'une petite fille et l'accouchement devait avoir lieu pour le mois de mai».

L'avocat Mourad Battikh a expliqué que «l'enfant serait né vivant», mais que cela devait encore être confirmé par un rapport d'autopsie. Si c'est le cas, un «débat sur la qualification juridique de l'affaire» devrait s'ouvrir.

Maître Mourad Battikh : «Il va y avoir un débat sur la qualification juridique [...] selon les informations que nous avons, l'enfant serait né vivant, mais cela reste à confirmer par les expertises» pic.twitter.com/fWbkwt4F0u — CNEWS (@CNEWS) February 14, 2023

Un père et son fils toujours en réanimation

Au cours de l'accident, un père de 38 ans et son fils de 6 ans ont eux aussi été grièvement blessés.

L'adulte, qui travaille dans le désamiantage, «est toujours en réanimation comme son fils de 6 ans. Il a subi 5 à 7 opérations en 72 heures», a expliqué Maître Mourad Battikh, avant d'expliquer que l'enfant serait quant à lui défiguré.

Toujours hospitalisé à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), Pierre Palmade serait sorti du service de réanimation ce mardi 14 février. Selon une source proche du dossier contactée par CNEWS, il n'aurait aucun souvenir de l'accident.

AUCUN TRAITEMENT DE FAVEUR

L'avocat de la famille des victimes a déclaré que ses clients souhaitaient que la justice n'accorde «aucun traitement de faveur» au comédien.

Ce mardi, Hélène Palmade, soeur de Pierre, a assuré que son frère «assumerait toutes les conséquences de ses actes».