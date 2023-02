Paris : fermé depuis plus de 10 ans, le célèbre «lavatory» de la place de la Madeleine va rouvrir au public

Fermées depuis 2011, les célèbres toilettes publiques Belle Epoque, connues sous le nom de «Lavatory de la Madeleine» et situées sous la place du même nom, dans le 8e arrondissement de Paris, vont rouvrir au public ce lundi 20 février.

Plus de dix ans qu'elles étaient fermées en raison de leur faible utilisation et des difficultés rencontrées par la Mairie de Paris pour gérer ce site. Les toilettes publiques de la place de la Madeleine ouvertes en 1905 sur le modèle londonien vont rouvrir au public lundi prochain. Toutes les robinetteries et toilettes ont été changées, tandis que le lieu, resté dans son jus, a juste été rafraîchi et repeint.

LE PREMIER ÉDIFICE DU GENRE À PARIS

«Les lavatories sont des toilettes publiques souterraines apparues à Paris à la Belle Epoque sur le modèle londonien. Elles permettaient d’avoir accès à des toilettes, des lavabos et parfois même à un cireur de chaussures», explique la municipalité parisienne, qui souligne que le «Lavatory de la Madeleine» est le premier édifice du genre en France.

Inauguration avec @David_Belliard et @jdHAUTESERRE du Lavatory de la Madeleine qui rouvrira ses portes lundi prochain au public qui sera accueilli par l’équipe du concessionnaire @2theloo L’effet est immédiat : Un voyage hors du temps et plongée dans le Paris de la Belle époque ! pic.twitter.com/UfBlX5x361 — Karen Taieb (@karen_taieb) February 14, 2023

Très reconnaissable, ce lieu insolite et hors du temps était une curiosité touristique à lui tout seul, avec une décoration digne des plus grands palaces. Portes en acajou verni, vitraux, céramique décorée de motifs, mosaïque... Autant de matériaux exceptionnels et un cachet d'antan qui ont conduit à son classement au titre des Monuments Historiques le 16 mars 2011.

Plus de 10 ans de fermeture

Une renommée qui n'a pas suffi à empêcher sa fermeture la même année. «Face aux difficultés de gestion et ne trouvant pas de solution, il avait été décidé que ces 7 cabines de toilettes seraient gérées par un concessionnaire, lors d'une délibération votée en Conseil de Paris en 2015», rappelle Karen Taïeb, l'adjointe à la mairie de Paris chargée du patrimoine, qui explique que le chantier a ensuite pris du temps.

«Il a fallu attendre que la place de la Madeleine soit restaurée [...] Puis on s'est aperçu qu'il y avait une problématique d'étanchéité avec les pavés de verre situés juste au-dessus», poursuit l'élue. Et d'assurer que le problème est désormais réglé : «il y des doubles pavés, s'il y en a un qui casse, le deuxième est là pour empêcher l'eau de s'infiltrer».

© Ville de Paris

A partir de septembre dernier, la société 2theloo – spécialisée dans l'entretien de toilettes publiques, implantée en France et en Europe et choisie pour gérer le site – a enfin pu commencer à travailler pour remettre le lieu au goût du jour. «Tout a été embelli et rafraîchi, mais le mobilier, les portes en acajou, les vitraux, la céramique, le carrelage et même le siège du cireur, tout est d'époque», se réjouit l'adjointe au patrimoine.

Ouvert tous les jours de 10h à 18h

Seul changement, le «Lavatory de la Madeleine» sera désormais payant. Pour y accéder, il faudra donc débourser la somme de 2 euros payables en espèces, par carte bancaire ou avec un téléphone, en échange de la promesse de toilettes toujours propres, nettoyées systématiquement après chaque passage. Chaque visiteur sera accueilli par une personne physique, de 10h à 18h tous les jours pendant les horaires d'ouverture.

A noter néanmoins que la mosaïque de l'escalier qui conduit au Lavatory sera restaurée plus tard, par la Conservation des œuvres d'art religieuses et civiles (COARC) début 2024. Comme l'explique Karen Taïeb, avant de la restaurer, il est en effet primordial de mener un certain nombre d'«investigations» pour connaître l'origine des «nombreuses fissures» présentes sur la structure. Pas question, selon elle, «d'entreprendre des travaux inutiles».