Grève du 16 février : quel est le parcours de la manifestation à Paris ?

Alors qu’une nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites a lieu ce jeudi 16 février, plusieurs rassemblements sont prévus dans de nombreuses villes françaises. A Paris, la manifestation doit démarrer aux alentours de 14h depuis la place de la Bastille.

Les huit principaux syndicats de France (CGT, CFDT, FO, Sud Solidaires, CFE-CGC, CFTC, FSU et UNSA) se sont accordés sur une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement d’Elisabeth Borne ce jeudi 16 février.

Selon la CGT, une centaine de points de rassemblement ont été recensés dans tout le territoire. Certaines manifestations vont démarrer entre 10h et 11h dans de nombreuses villes dont Béziers, Montpellier, Saintes ou encore Perpignan, tandis que d’autres vont commencer en début d’après-midi. C’est le cas par exemple de La Rochelle ou encore de Paris, où le rendez-vous a été fixé dès 14h à la Place de la Bastille.

Dans la capitale, les manifestants vont rejoindre la place d’Italie, point d’arrivée du rassemblement, en passant par le boulevard Henri IV, le pont de Sully, le quai Saint-Bernard et le boulevard de l’Hôpital.

Dans un communiqué de presse, la préfecture de police a fait savoir qu’un «dispositif de circulation sera mis en place autour de la manifestation, entre les boulevards Henri IV, Beaumarchais, Diderot, Vincent Auriol, la rue de Lyon, les quais Saint-Bernard et de la Râpée, les ponts de Sully et de Charles de Gaulle, l’avenue Mendes-France ainsi qu’autour des places de la Bastille et d’Italie, pour pallier les difficultés rencontrées, au fur et à mesure de la progression du cortège».

La préfecture recommande également aux automobilistes de «contourner très largement le secteur pendant toute la durée de l’événement», soit de 14h à 19h.