Paris : tout savoir sur la «votation» organisée le 2 avril pour le maintien ou non des trottinettes électriques

Alors que la maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé mi-janvier la tenue d'un référendum pour décider du maintien ou non des trottinettes électriques en libre-service dans la capitale, la question de savoir dans quelles conditions sera organisée cette «votation» se pose. Une réunion a été organisée ce mercredi 15 février à ce sujet.

Qui pourra voter ? Comment sera organisé ce vote ? Autant d'interrogations qui devront être précisées dans les prochaines semaines concernant le référendum de la Mairie de paris sur les trottinettes électriques. Pour l'instant, seule la question qui sera posée a été annoncée par Anne Hidalgo lors d'une interview donnée au Parisien : «Continue-t-on ou pas avec les trottinettes en libre-service ?».

Un vote en mairie organisé le 2 avril

Concernant les modalités d'organisation, cette votation citoyenne pourrait s'apparenter à une élection classique, où seuls les adultes français inscrits sur les listes électorales seraient autorisés à voter. Pour ce faire, ils seraient ainsi convoqués dans leur mairie d'arrondissement le dimanche 2 avril prochain.

Autre point tranché ce mercredi lors de cette réunion organisée avec les maires d'arrondissement : il ne sera pas possible de faire une procuration en cas d'absence le 2 avril, et les bureaux de vote seront uniquement tenus par des agents de la Ville de Paris, dans la mairie d'arrondissement pour les petits arrondissements et dans la mairie d'arrondissement ainsi que dans 2/3 autres lieux dans les arrondissements plus grands.

Pas de vote électrique

Et s'il est évident que ce référendum s'adresse avant tout aux Parisiens, la possibilité d'ouvrir le scrutin aux habitants de la métropole voire même aux touristes – qui participent eux aussi au développement des services en free-floating – a été balayée ce mercredi. Tout comme la possibilité de procéder à un vote électronique.

Des indications importantes mais rien d'officiel pour le moment, alors que le cabinet de David Belliard, l'adjoint à la mairie de Paris chargé des mobilités, doit encore plancher sur cette question et organiser cette votation citoyenne tout à fait inédite. Les modalités devraient donc être communiquées après les vacances de février, nous avait répondu la municipalité le semaine dernière.

En attendant et parce que les résultats de cette «votation» ne seront pas connus avant le printemps, les 3 opérateurs pourraient bien obtenir du rab, alors que leur contrat devait initialement prendre fin mars. La municipalité parisienne ayant en effet déjà annoncé que des avenants aux contrats seront signés pour leur permettre de rester au moins jusqu'à l'été.