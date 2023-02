Sondage : 67% des Français se disent contre la réforme des retraites

Un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, publié ce mercredi 15 février, révèle que 6 Français sur 10 (67%) sont opposés au projet de réforme des retraites du gouvernement. Un rejet en hausse de six points en un mois.

Une contestation croissante. Selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, 67% des Français se disent opposés à la réforme des retraites, tandis que 33% sont «pour». Parmi les personnes interrogées, 1% d'entre elles ne se sont pas prononcées.

Il s’agit d’un résultat en hausse de 6 points par rapport à une précédente enquête établie le 18 janvier dernier, lors de laquelle 61% des personnes interrogées avait répondu être «contre la réforme des retraites» (38% «pour» ; 1% NSP).

D’après les résultats détaillés, les femmes sont plus nombreuses que les hommes parmi les personnes mécontentes, à hauteur de 71% contre 62%. L’opposition au projet est plus marquée chez les plus jeunes. En effet, 81% des Français âgés de moins de 35 ans sont contre la réforme défendue par le ministre du Travail Olivier Dussopt. Les plus de 50 ans sont légèrement moins opposés au projet, avec 56% de sondés étant contre.

Le rapport s’inverse au-delà des 65 ans et plus, avec une surreprésentation des personnes favorables à la réforme (59%).

Autre enseignement, toutes les catégories socio-professionnelles se disent majoritairement hostiles à la réforme prévoyant le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans (contre 62 actuellement). Les «contre» sont les plus nombreux parmi les CSP-, soit les moins favorisées. (75%).

Si l’on se réfère à la proximité politique des sondés, la réforme des retraites est nettement rejetée à gauche, avec 82% de «contre» au global. Si les proches du Parti socialiste et d’Europe Écologie-Les Verts sont hostiles au projet respectivement à hauteur de 80% et 76%, les sympathisants de La France insoumise sont les plus opposés (94%).

A noter que le projet est le plus massivement soutenu parmi les sondés proches des Républicains (75%), devant ceux de la majorité présidentielle (64%). En revanche, à droite, 74% des électeurs du Rassemblement national s'opposent au projet du gouvernement. Les soutiens du parti d’Éric Zemmour sont, eux, légèrement plus partagés avec 65% de sympathisants rejetant la réforme.

Une majorité de francais egalement en faveur du retrait de la réforme

Selon l’Institut CSA, une majorité de Français (65%) estime par ailleurs que le gouvernement doit retirer sa réforme des retraites. A l’opposé, 34% des personnes sondées jugent que la réforme doit aller au bout, tandis qu’1% des sondés ne se sont pas prononcés.

Dans le détail, 92% des sondés qui se disent contre la réforme des retraites déclarent que le gouvernement doit la retirer devant l'opposition des Français. A l'opposé, 7% ne semblent pas fermés à l'idée d'une réforme, tandis que 1% n'a pas souhaité répondre.

Sur la question du retrait du projet de réforme, un contraste s'observe à nouveau en fonction de l'âge des interrogés. Les moins de 35 ans sont favorables au retrait à 80%, une proportion identique chez les 18-24 ans. Mais la part baisse à 55% du côté des plus de 50 ans. Les Français de 65 ans et plus sont les seuls à être contre l'abandon de cette réforme, avec 59% d'entre eux.

Politiquement parlant, plus le curseur se déplace vers la gauche, plus le souhait de voir le projet retiré est fort. En effet, du côté de La France insoumise, 90% des sympathisants veulent voir cette réforme être retirée. Une opposition qui se retrouve du reste à l'Assemblée nationale, où les députés LFI ont déposé plus de 13.000 amendements afin de ralentir les débats.

A droite, 73% des Républicains sont contre le retrait de cette réforme. Ce qui n'empêche pas la discussion de certains points du texte. En effet, si la direction des LR entend soutenir le projet, elle a engagé un bras de fer avec le gouvernement concernant le nombre d'années de cotisations des salariés du dispositif «carrières longues».

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 14 au 15 février 2023, sur un échantillon représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus.