Les représentants du Forum de l'islam de France reçus pour la première fois à l'Elysée ce jeudi

A l'occasion du premier anniversaire du Forum de l'islam de France (Forif), ses représentants seront reçus à l'Elysée, ce jeudi 16 février. Ils présenteront à Emmanuel Macron les travaux menés durant l'année par cette instance de dialogue avec l'Etat sur la structuration du culte musulman.

Créé en février 2022 à l'initiative de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, le Forif a pris la suite du Conseil français du culte musulman (CFCM), miné par des luttes intestines. Ses membres sont reçus à l'Elysée pour la première fois.

Quatre thèmes de travail

Cette nouvelle instance est composée d'une soixantaine de personnes désignées par les préfets. Ils ont pour la plupart été choisis pour leur engagement local, qu'ils soient avocats, juristes, cadres religieux ou fassent partie d'associations culturelles ou cultuelles.

Tous sont chargés, au sein du Forif, de travailler sur quatre thèmes, en lien avec le bureau des cultes du ministère de l'Intérieur. Ils s'intéressent au statut et à la professionnalisation des imams, à la sécurité des lieux de culte face aux actes anti-musulmans, à la mise en oeuvre de la loi dite contre le séparatisme et enfin à la désignation des aumôniers qui oeuvrent dans les prisons, les hôpitaux et au sein de l'armée.

Ce jeudi, les porte-parole de ces quatre groupes de travail feront donc une synthèse de leurs travaux, qui se sont essentiellement traduits par l'élaboration de plusieurs «guides». Celui qui concerne la sécurité des lieux de culte et les actes anti-musulmans mentionne par exemple les contacts dédiés à l'accompagnement des victimes.

Emmanuel Macron s'exprimera également pour clôturer la réunion, mais il n'y aura «pas d'annonce particulière», selon la présidence. Les travaux du Forif seront par ailleurs examinés à partir de mercredi, lors des assises territoriales de l'islam de France (Atif), qui doivent se tenir peu à peu dans les départements.