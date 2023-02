Paris : les Galeries Lafayette vont se séparer du BHV Marais

C'est officiel. Les Galeries Lafayette vont se séparer du BHV Marais, officialisant la vente du célèbre magasin de la rue de Rivoli, qui fait face à l'Hôtel de Ville de Paris. Une note interne a été diffusée à tous les salariés ce jeudi 16 février.

L'information avait fuité en interne il y a un mois, avant d'être démentie. Mais ce jeudi 16 février, c'est bien officiel : les Galeries Lafayette vont se séparer du BHV Marais. Ce jeudi, tous les salariés ont en effet reçu une information interne, expliquant que le groupe était «entré en négociations exclusives en vue de céder les murs et le fonds de commerce du BHV à la Société des Grands Magasins (SGM), une société foncière française spécialisée dans le commerce de centre-ville».

«une nouvelle très importante»

Une «nouvelle très importante pour l'évolution de l'entreprise» annoncée par le DG du groupe Nicolas Houzé, qui explique que cette cession concerne le magasin de Rivoli mais aussi celui de Parly 2 ainsi que la société Restauration du Bazar. Ce dernier précise toutefois que l'exploitation d'Eataly Paris Marais et la Fondation Lafayette Anticipations «resteraient dans le portefeuille d'actifs du groupe Galeries Lafayette».

Et si ce projet n'est pas encore parfaitement finalisé, il pourrait toutefois se clôturer rapidement, «mi-2023», souligne-t-il, se disant «prêt à transmettre le flambeau du BHV Marais». Car, comme le concède le patron des Galeries Lafayette, le «contexte de faible trafic» qui a fortement touché le BHV ces trois dernières années, «avec des grèves et la crise sanitaire», a «malheureusement mis à rude épreuve l'activité de l'enseigne» et ce, malgré le développement de bhv.fr et la reverse marketplace sur La Redoute.

Pas de grands changements

Mais alors, que va devenir le BHV Marais ? Rien de bien différent, si l'on lit correctement entre les lignes, puisque la note interne stipule que la SGM dirigée par Frédéric Merlin propose un projet «qui n'aurait pas d'incidence sur l'emploi avec le transfert de l'ensemble des contrats de travail des salariés du BHV». «De plus, pour assurer une bonne transition de l’activité, les Galeries Lafayette continueraient à assurer, via des contrats de services transitoires, un certain nombre de métiers siège [...] pour une période 6 à 24 mois», .

«J'ai toute confiance en SGM et Frédéric Merlin pour poursuivre l'aventure de ce formidable grand magasin et continuer à faire rayonner le nom de cette très belle enseigne dans le cœur des franciliens. C'est une jeune société familiale très dynamique portée par la passion du commerce et je peux vous assurer qu'ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour faire du BHV Marais une destination shopping incontournable», poursuit Nicolas Houzé.

Avant de conclure : «ce projet représente une étape fondamentale qui doit nous aider à tourner définitivement la page du Covid en nous permettant de nous désendetter et surtout d'accélérer la transformation de notre modèle pour aller revendiquer la place du meilleur des grands magasins en France comme à l'international».