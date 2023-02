Réforme des retraites : «225.000 retraités de plus toucheront 1.200 euros brut», affirme Olivier Dussopt

Invité de La Matinale de CNEWS ce jeudi, Olivier Dussopt, ministre du Travail, est revenu sur le minimum de pension de retraite que prévoit la réforme voulue par le gouvernement. Selon lui, «225.000 retraités de plus toucheront 1.200 euros brut» par rapport à aujourd'hui.

En cette cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le gouvernement continue de défendre son projet. Sur le plateau de CNEWS, ce jeudi 16 février, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a insisté sur le fait que, parmi les retraités actuels, «225.000 de plus» vont franchir le cap des 1.200 euros brut par mois, selon lui.

Lors des débats à l'Assemblée, les oppositions ont souligné que ce minimum de pension de retraite, l'une des mesures phares de la réforme, ne vaut que pour les personnes ayant validé une carrière complète sans discontinuer, en ayant toujours été payées au SMIC.

Une condition qui réduit considérablement le nombre de bénéficiaires sachant que, selon les chiffres de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), 75% des hommes et 49% des femmes ont validé une carrière complète, tous niveaux de salaires confondus. Ces proportions sont encore plus faibles chez les retraités aux salaires les plus modestes.

Le chiffre avancé par le gouvernement d'1,8 million de retraités concernés par la mesure correspond donc à ceux qui vont bénéficier d'une revalorisation de leur pension. Mais tous n'atteindront pas le seuil de 1.200 euros brut par mois.

Des revalorisations en septembre

C'est ce qu'a expliqué ce jeudi Olivier Dussopt, en précisant que la moitié de ces 1,8 million de personnes, sur 17 millions de retraités actuels au total, verraient leur retraite augmenter de 70 à 100 euros en septembre.

Parmi les nouveaux retraités, au nombre de 800.000 par an en France, «on en a 200.000 qui, grâce à cette réforme, auront une meilleure retraite, certains de quelques dizaines d'euros, certains de 100 euros». Enfin, a poursuivi le ministre, en 2030, «40.000 personnes de plus franchiront le cap des 1.200 euros brut» chaque année.

Un résultat qu'Olivier Dussopt juge «pas mal», même s'il déplore que 5 millions de retraités Français gagnent moins de 1.000 euros par mois. «Dans l'immense majorité des cas, et ce n'est pas un plaisir de le dire, c'est le constat d'une vie de difficultés. Ce sont des retraités qui ont eu des carrières incomplètes», a-t-il ajouté.