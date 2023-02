Prévisions de trafic : voici à quoi s'attendre pour ce week-end de chassé-croisé

Alors que les écoliers de la Zone C sont en vacances à compter de ce vendredi soir, ceux de la Zone A voient leurs congés de février s'achever. En conséquence, le trafic routier s’annonce particulièrement chargé pour ce week-end de chassé-croisé, comme le prévoit Bison futé.

Il va y avoir du monde sur la route. Les uns entrant en vacances (zone C), les autres voyant les leurs se terminer (zone A), alors que d'autres encore sont en plein milieu (Zone B) tous les écoliers du pays seront en vacances ce week-end. De ce fait, le trafic s’annonce dense alors que de nombreux Français s’apprêtent à prendre la route.

bison futé hisse le drapeau orange à Paris dès vendredi

Selon les prévisions de Bison futé, la journée de ce vendredi 17 février est ainsi classée orange en Île-de-France et dans le Sud-ouest dans le sens des départs. En raison notamment du début des vacances dans les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.

© Bison Futé

«Les premiers ralentissements pourront apparaître en Île-de-France dès la fin de matinée sur l’autoroute A6, entre Wissous et Chilly-Mazarin. Ils se transformeront progressivement en difficultés de circulation dès le début de l’après-midi, essentiellement sur les autoroutes A6A, A6B, A86 et A6. En milieu d’après-midi, les flux de trafic correspondant aux trajets travail-domicile et les départs en week-end renforceront ces difficultés», a indiqué Bison futé dans son communiqué.

Un samedi rouge dans l'EST

De très importantes difficultés de circulation sont attendues pour toute la journée du samedi 18 février, dans les deux sens, sur les axes desservant les stations de montagne, plus particulièrement dans les Alpes.

© Bison Futé

Dans le sens des départs, la circulation sera «très difficile» sur la moitié est du pays, en Bourgogne et en Auvergne-Rhône-Alpes d'autant plus. Bison futé préconise également d’éviter l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, «de 7h à 17h».

Un retour à la normale dimanche

Le trafic reviendra à la normale le dimanche 19 février. La journée a en effet été classée verte dans les deux sens de circulation par Bison futé.

Cette fluidité se prolongera jusqu’au vendredi 24 février, qui sera marqué par de nouveaux départs, notamment en Île-de-France.

© Bison Futé