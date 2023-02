Selon Vincent Cassel, au coeur d'une polémique, «si les hommes deviennent trop féminins, il va y avoir un problème»

L'acteur Vincent Cassel a déploré «une image fausse» de la masculinité véhiculée par les réseaux sociaux, lors d'une interview accordée au journal britannique The Guardian et diffusée samedi 18 février.

«J’espère ne pas être misogyne», a confié Vincent Cassel. Interrogé par The Guardian, l’acteur français a fait l’objet de nombreuses critiques après ses propos diffusés par le journal britannique samedi 18 février.

Vincent Cassel a reproché à des réseaux sociaux comme Instagram et TikTok de retranscrire une image erronée de la masculinité : «Les hommes devraient être ainsi, les femmes devraient être ainsi. Vous voyez ? C'est un fantasme absolu de ce que la sexualité devrait être», s’est-il indigné.

ANDREW TATE «DIT DES CHOSES RÉELLEMENT INTÉRESSANTES», ESTIME VINCENT CASSEL

Selon l’acteur français, il est «presque honteux», d’être un homme à l’époque actuelle : «Vous devez être plus féminin, plus vulnérable. Mais écoutez, si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, je pense qu'il va y avoir un problème», a-t-il développé.

Pour étayer son propos, Vincent Cassel s’est appuyé sur les thèses du youtubeur controversé Andrew Tate, récemment incarcéré pour proxénétisme, valorisant l’engagement de l’influenceur à «défendre la masculinité.»

«Il dit beaucoup de choses qui sonnent vraiment problématiques, surtout quand on voit d'où il vient, mais au milieu de tout ça, il dit des choses qui sont réellement intéressantes», a-t-il soutenu.

L’acteur a toutefois déclaré qu’il «espère ne pas être misogyne», mettant en avant la présence des femmes de son entourage dans son quotidien : «Je suis entouré par des femmes du matin au soir, parce que j'ai trois filles, une femme, une ex-femme et une mère».