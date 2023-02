Covid-19 : l’obligation de vaccination des soignants bientôt levée ?

La Haute Autorité de Santé lance dès ce lundi 20 février une consultation publique sur la potentielle levée de l’obligation vaccinale des soignants, concernant le Covid-19 mais également d’autres vaccins obligatoires.

Les soignants non-vaccinés contre le Covid-19 pourront-ils bientôt retrouver leur emploi ? C’est en tous cas une piste de réflexion de la Haute Autorité de Santé (HAS), dont les avis sont généralement suivis par le gouvernement. La HAS a lancé ce lundi une consultation publique sur l’obligation vaccinale des soignants, à la fois concernant le Covid-19 mais également pour d’autres maladies (diphtérie, tétanos, poliomyélite et hépatite B).

«Dans le contexte actuel, l'obligation vaccinale contre le Covid-19 pourrait être levée pour tous les professionnels visés» par cette contrainte, a jugé la HAS, dans son projet d'avis rendu public ce lundi. «Cette vaccination devrait toutefois rester fortement recommandée, en particulier pour les professions pour lesquelles une recommandation de vaccination est actuellement en vigueur pour la grippe», a prévenu l’autorité sanitaire. «La HAS insiste sur le fait que la levée d’une obligation vaccinale en milieu professionnel ne doit pas être considérée comme une remise en question de l’intérêt de cette vaccination que ce soit en milieu professionnel ou en population générale», a-t-elle ajouté.

Un débat politique

La HAS n’a cependant pas rendu d’avis définitif sur la question, et a mis en place dès ce lundi une consultation publique jusqu’au 3 mars prochain, via un questionnaire en ligne auquel les professionnels, associations, syndicats ou institutions du secteur médico-social peuvent répondre.

Depuis août 2021, les personnes exerçant au sein d’établissements de santé sont soumises à l’obligation vaccinale contre le Covid-19. La question de la réhabilitation des soignants non-vaccinés a engendré de vifs débats au sein de la sphère politique, le Rassemblement national et la France insoumise plaidant pour leur réintégration, contrairement à la majorité présidentielle qui s’y est refusée jusqu’alors. Les Insoumis avaient même prévu une proposition de loi pour réintégrer ces soignants fin 2022, qui n'avait finalement pas abouti.

Le gouvernement a finalement saisi la HAS ainsi que le Conseil national d'éthique (CCNE) afin que les deux organismes se penchent sur la question des soignants suspendus.