L’animatrice de télévision Églantine Éméyé annonce la mort de son fils de 17 ans, atteint d’autisme

La comédienne et animatrice de télévision Églantine Éméyé, a annoncé, ce lundi 20 février, le décès de son fils Samy âgé de 17 ans, polyhandicapé et atteint d'autisme à la suite d'un AVC.

«Une immense douleur». C’est avec émotion qu’Églantine Éméyé, comédienne et animatrice de télévision, a annoncé ce lundi le décès de son fils cadet, Samy, âgé de 17 ans, polyhandicapé et atteint d'autisme.

«Cette nuit, à minuit, mon petit ange, mon voleur de brosses à dents, mon petit lion au regard si doux, s'est envolé vers les étoiles , après 13 jours de lutte. Je n'ai plus de mots...seulement une immense douleur, et l'amour infini que j'ai pour lui. Mon Samychou, je t'aime...pour toujours. Ta maman a le cœur brisé, mais elle sait que tu n'auras plus jamais mal», a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Une association et un livre pour en parler

Né en 2005, deux ans après un premier fils, Samy avait été diagnostiqué comme étant polyhandicapé et atteint d’autisme, manifestement en raison d'un AVC lorsqu'il était bébé.

La comédienne avait pris la décision l'année dernière de placer son enfant dans un établissement adapté.

Pleinement engagée dans l’aide aux autistes et leur entourage, Églantine Éméyé avait créé en 2008 l’association «Un pas vers la vie».

Elle avait également sorti un livre, «Le voleur de brosses à dents», publié en 2015, où elle racontait le combat qu’elle menait.