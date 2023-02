Paris : pourquoi l'Opéra Garnier s'est-il paré d'un échafaudage ?

Des travaux de rénovation de la façade du Palais Garnier, l'un des deux sites parisiens de l'Opéra de Paris, ont commencé. Ils dureront jusqu'à la fin de l'année 2024, a communiqué l'institution ce lundi 20 février.

Dommage pour les touristes. Paré d'un échafaudage, le Palais Garnier est désormais moins photogénique qu'avant. Depuis le mois de janvier, des travaux ont en effet commencé pour rénover la façade du célèbre Opéra de Paris. Et pour revoir sa sublime façade, il faudra être patient et attendre au moins deux ans, puisque le chantier ne prendra pas fin avant l'hiver 2024.

Des «désordres structurels» à réparer

L'objectif ? «Restaurer la façade sud du théâtre, donnant sur l'avenue de l'Opéra, qui souffre de la pollution, de chocs thermiques importants et de l'usure des matériaux ayant entraîné des désordres structurels», explique l'Opéra de Paris dans un communiqué ce lundi.

Au programme donc : nettoyage, dépollution et déplombage, mais aussi remplacement des éléments dégradés ou encore restauration des dorures, des éléments sculptés et des sculptures. La réfection des dorures des grilles du péristyle, des lettrages, bustes et chapiteaux, des parements en pierre, en marbre et en mosaïques et des chéneaux de l'attique et de ceux de la loggia est également prévue.

Et rebelote ! Déjà masquée par des échafaudages en 2000 et en 2008, sous filets depuis qq années, la majestueuse façade du Palais #Garnier repart déjà en #restauration pour un peu plus de deux ans et 7 M€ !





Et je crains la publicité rétroéclairée géante… pic.twitter.com/4jvcfOqL8u — Guillaume Giraudon (@Guiguiii94) February 8, 2023

«La durée prévisionnelle de l'opération s'élève à 27 mois à compter d'octobre 2022, date des premières installations de chantier, et devrait s'achever fin 2024», précise l'institution, qui ajoute que «les travaux de restauration vont débuter en avril 2023». Depuis début janvier, de nombreux internautes s'étaient interrogés sur la raison de l'installation de ce chantier, alors que l'échafaudage commençait à être déployé.

A noter enfin que le Palais Garnier restera «ouvert pendant toute la durée du chantier», selon le communiqué, ce qui n'aura aucune incidence sur les accès pour les spectacles et la boutique (par la façade principale) et les visites (entrée à l’angle des rues Scribe et Auber) «maintenus aux mêmes endroits».

Chiffré à plus de 7,2 millions d'euros, le coût des travaux sera financé – à l'instar de ce qui a été fait pour l'église de la Madeleine ou de la Trinité – «par l'affichage publicitaire sur la bâche de la façade, en application des articles L.621-29-8 et R.621-91 du Code du patrimoine».