Hérault : un couple poursuivi pour sévices sexuels sur son chien et détention d'images pédopornographiques

Deux retraités sont accusés par le tribunal correctionnel de Béziers (Hérault) de sévices sexuels sur leur chien et de détention d'images pédopornographiques sur une période s’étalant de 2002 à 2016.

Un cybergendarme a permis d’alerter sur ces pratiques en obtenant des photographies du couple lors de discussions sur internet. Les faits reprochés ont eu lieu entre 2002 et 2016 à Agde puis à Maureilhan.

L’enquête a permis de découvrir une trentaine de clichés liés aux sévices sexuels sur l'animal et une dizaine d’images pédopornographiques. Au total, les forces de l’ordre ont retrouvé 800 gigaoctets de données pornographiques dans les effets personnels des deux personnes âgées de 69 et 70 ans.

Le mari s’occupait de photographier sa femme dénudée dans des scènes de zoophilies avec leur golden retriever prénommé «César». Elle a révélé l’origine d’une telle pratique, tout en affirmant qu’il n’y avait jamais eu de pénétrations. «C'était pour s'amuser. Monsieur en a eu l'idée alors que nous faisions du naturisme. C'était rigolo. Et ça m'a excitée», a détaillé la retraitée, dont les propos tenus à l’audience ont été rapportés par France Bleu.

Les sévices sexuels sur leur chien prescrits

Malgré la cruauté des faits reprochés dans cette affaire, le parquet a finalement reconnu que les sévices commis sur le chien étaient prescrits.

Pour sa défense, le mari a évoqué un piratage de son ordinateur ayant conduit au téléchargement de milliers d’images et vidéos prohibées. Une justification qui a peiné à convaincre l’auditoire, conduisant la défense à réclamer un an et demi de prison ferme contre ce dernier.

En revanche, aucune peine n’a été requise contre sa femme. Le jugement définitif dans cette affaire sera rendu par le tribunal correctionnel de Béziers le lundi 6 mars.