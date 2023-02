Réforme des retraites : «les gens savent qu'il faut travailler un peu plus longtemps», souligne Emmanuel Macron

En déplacement au marché d'intérêt national de Rungis, Emmanuel Macron s'est exprimé sur la réforme des retraites, maintenant «qu'il faut travailler un peu plus longtemps».

Pour sa première sortie au contact direct des Français en 2023, Emmanuel Macron a choisi le marché de Rungis. En visite ce mardi 21 février, le président de la République a défendu la réforme des retraites auprès des personnes rencontrées, assurant que «dans l'ensemble, les gens savent qu'il faut travailler un peu plus longtemps».

Arrivé vers 5h30 ce matin, Emmanuel Macron souhaitait délivrer «un message de reconnaissance devant toutes celles et ceux qui permettent à notre pays de tourner, de vivre». Il a été presque immédiatement interpellé sur la réforme des retraites et s'est dit convaincu de pouvoir compter sur le «bon sens» des Français à ce sujet.

«Ca ne marche pas cette affaire»

«On a moins d'actifs qu'il y a 20 ans, on a plus de retraités et on vit plus longtemps. Donc ce n'est pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges, ça ne marche pas cette affaire», a martelé le chef d'Etat.

«Il faut le faire de manière progressive» et différenciée, a-t-il poursuivi, notamment en prenant en compte «dans le calcul» les carrières longues et pénibles. «Mais, dans l’ensemble, les gens savent que, oui, il faut travailler un peu plus longtemps en moyenne tous, parce que sinon on ne pourra pas bien financer nos retraites».

Emmanuel Macron a défendu une réforme qui «permet de créer plus de richesses pour le pays», soulignant le besoin de soutenir «la crise de l'Education nationale» de même que celle de l'hôpital. «Si on ne produit pas de richesse on ne peut pas la distribuer [...], a insisté le président. C'est comme le budget d'un ménage celui d'une nation».