Laurent Wauquiez : le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes visé par une enquête concernant un dîner coûteux

Le Parquet national financier (PNF) a reconnu avoir ouvert une enquête sur un dîner couteux organisé durant l’été 2022 par Laurent Wauquiez. Des investigations qui ont mené à la perquisition du siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce mardi.

Le Parquet national financier (PNF) a reconnu avoir perquisitionné ce mardi 21 février le siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre d’une enquête pour «favoritisme, recel de favoritisme et détournement de fonds publics». Ces investigations concernent un dîner organisé par Laurent Wauquiez, le président de la région en juin 2022.

Ce «dîner des sommets», organisé par l’élu des Républicains, avait suscité une vive polémique. En effet, l’événement qui avait rassemblé 90 personnalités dans un château, aurait eu un coût d’un peu plus de 100.000 euros, soit plus de 1.100 euros par convive, repas et location comprise.

Un signalement du groupe écologiste

Devant l’ampleur estimée des coûts de cette soirée, le groupe EELV, principale formation d’opposition à la région, avait alerté la Chambre régionale des comptes. Un signalement auprès du Parquet national financier avait également été effectué afin que soit «levé tout soupçon de détournement de fonds publics et de prise illégale d’intérêt».

En janvier dernier, le groupe socialiste de la région avait exhorté la présidence à lever le voile sur ce dîner ainsi que sur de précédentes éditions, après avoir obtenu un avis favorable de la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada).

«Le contribuable a le droit de savoir comment l'argent de la région est utilisé. En aucun cas, il ne doit servir les intérêts personnels de Laurent Wauquiez, qui a clairement affiché ses ambitions pour l'élection présidentielle de 2027», affirmait alors à l'AFP le groupe socialiste.

La région se dit «très sereine»

Sollicitée ce mardi par nos confrères de l’AFP, la présidence de la région a affirmé demeurer «très sereine» et se tenir «à la disposition de la justice pour communiquer dans la plus grande transparence l’ensemble des documents qui lui seront demandés».

Auparavant, le cabinet de Laurent Wauquiez avait expliqué que ces repas baptisés «dîners des sommets», visaient à mettre «en relation des personnalités issues de tous les horizons : culturel, économique, sportif, associatif, économie sociale et solidaire...», afin de créer de grandes synergies entre les acteurs de la région.