Météo : la pluie devrait faire son retour ce mercredi

Après un record historique de 32 jours sans pluie, cette dernière devrait faire son retour en France ce mercredi. Les températures restent malgré tout élevées pour la saison.

La pluie est enfin de retour. Alors que la France vient de connaître une inquiétante période de 32 jours sans pluie, c'est-à-dire avec moins d'1 mm de précipitations par jour, le temps de mercredi sera marqué par un retour de quelques ondées, selon Météo-France.

Une zone faiblement pluvieuse couvrira ainsi la Bretagne, la Basse-Normandie et les Pays de la Loire dès ce matin. Ces précipitations se décaleront lentement vers l'est et resteront l'après-midi sur la frontière belge, l'Île-de-France, la région Centre, le Poitou-Charentes et le nord de l'Aquitaine. En soirée, ces pluies devraient toucher le sud de l'Aquitaine, avec des cumuls plus importants en s'approchant des reliefs pyrénéens.

Le retour de la neige

La neige est attendue au-dessus de 1.600m dans les Alpes, de 1.800 m dans les Pyrénées et sur les hauteurs du Massif central.

Après le passage des perturbations, les éclaircies seront de retour, alternant avec les passages nuageux, qui provoqueront des averses sur les côtes de Manche et le littoral breton en soirée.

Ailleurs sur le territoire, le ciel sera généralement très nuageux tout au long de la journée. Quelques ondées seront à attendre. En bord de Méditerranée, le ciel alternera entre passage nuageux et éclaircies, après la dissipation des nuages bas présents dans la matinée.

Concernant les températures, elles atteindront 10 à 15 degrés en général, et jusqu'à 17 à 18 degrés dans le Languedoc et la Corse, selon Météo France.