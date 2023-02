Météo : un nuage de sable venu du Sahara va teinter le ciel français en ocre dès aujourd'hui

Des poussières de sable provenant du Sahara vont colorer en ocre le ciel de l’Hexagone, à compter de ce mercredi 22 février. Touchant le sud et l’ouest du pays dans la matinée, le nuage devrait se diriger vers le nord et l’est de la France dans l’après-midi.

Un phénomène climatique qui se répète ces derniers mois. Des poussières de sable provenant du Sahara vont colorer en ocre le ciel de l’Hexagone, à compter de ce mercredi 22 février. Des épisodes similaires avaient déjà été constatés en France en septembre et en octobre dernier.

Selon le Centre européen pour les prévisions météorologiques (CAMS), le nuage devrait se déplacer «à travers la péninsule ibérique et la France vers le nord et le centre de l’Europe à partir du 20 février, et se déplaçant plus au nord et à l’est dans les jours suivants.»

Du sable dans les pluies attendues mercredi

Dans le détail, le phénomène attendu ce mercredi a pour origine la Calima, un vent d’Est chaud du Sahara se déplaçant vers les îles Canaries. Les pluies annoncées lors des prévisions météorologiques faites ce mercredi devraient contenir des particules sableuses, d'après La Chaîne Météo.

Un nuage de #sable du #Sahara traverse la péninsule ibérique et remonte sur la France. Ce soir, le coucher du soleil sera bien coloré La concentration dépasse 130 µg/m3 en France et 220 en Espagne, autant que dans le Sahara. Les averses de demain vont salir les voitures pic.twitter.com/HWSod4KxRw — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 21, 2023

Les estimations ont fait état d’une forte concentration de poussières désertiques dans la partie ouest de la France dès mardi soir. Cette dernière devrait se propager au cours de la journée d'aujourd'hui, vers l’est et le nord du pays.

Le phénomène climatique observé dès ce mercredi devrait disparaître progressivement de l’Hexagone d’ici à la fin de semaine, selon les météorologues.

De son côté, Météo France a alerté les Français sur la dégradation de la qualité de l’air liée à cet épisode climatique. Des recommandations ont été faites pour les personnes à risque afin de limiter au maximum les sorties à l’extérieur.