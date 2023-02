Affaire Pierre Palmade : le préfet de Seine-et-Marne durcit les sanctions pour les délits routiers

Après l'accident causé par Pierre Palmade vendredi 10 février non loin de son domicile de Cély-en-Bière, en Seine-et-Marne (77), le préfet du département Lionel Beffre a annoncé ce jeudi 23 février sa décision de durcir les sanctions pour les délits routiers liés à l'alcool et aux excès de vitesse.

L'accident de trop ? Le préfet de Seine-et-Marne Lionel Beffre a fait part de son intention de durcir les sanctions pour les délits routiers liés à l'alcool et aux excès de vitesse en modifiant le barème des suspensions administratives de permis de conduire. Une annonce qui intervient près de 15 jours après l'accident grave de voitures provoqué par l'humoriste Pierre Palmade dans ce département, alors qu'il avait consommé de la drogue.

Des permis suspendus plus longtemps

Concrètement, il s'agit de durcir le barème, en augmentant la durée des suspensions de permis de conduire pour les infractions et délits de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et d'excès de vitesse, peut-on lire dans un communiqué diffusé ce jeudi. Peu le savent, mais aujourd'hui chaque département possède son propre barème, et c'est ensuite la Justice qui prend le relais en infirmant ou confirmant la sanction administrative prononcée au départ.

Dès ce vendredi, ce sera donc la sanction maximale qui sera directement appliquée alors qu'auparavant la «sanction était progressive» selon le taux d'alcool et l'excès de vitesse, a précisé le préfet, qui assure que l'accident de Pierre Palmade «n'a fait que renforcer» son choix. Un choix qu'il justifie par la nette «dégradation de la sécurité routière en 2022 et en ce début d'année 2023» sur son territoire (894 accidents en 2022 contre 770 en 2021).

Ainsi, toute personne conduisant sous l'empire d'un état alcoolique à un taux supérieur à 0,40 mg/litre d'air expiré s'expose à une sanction de six mois de suspension de permis de conduire. Et toute personne commettant un excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km/h, s'expose aussi à six mois de suspension de permis de conduire, quelle que soit la vitesse autorisée, quel que soit le réseau routier.

L'occasion d'aller plus vite que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui avait lui aussi évoqué un durcissement des sanctions pour les personnes conduisant sous stupéfiants ou sous alcool, souhaitant que ces dernières se voient systématiquement retirer les 12 points de leur permis de conduire (contre 6 actuellement). En 2022, 3.260 personnes sont mortes sur les routes de France métropolitaine.