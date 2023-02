Fraude fiscale : Bercy a récupéré la somme record de 14,6 milliards d'euros en 2022

Le gouvernement a récupéré la somme record de 14,6 milliards d’euros en 2022 au titre de la fraude fiscale, selon un communiqué publié ce jeudi par le ministère de l’Économie.

Une intensification de la lutte contre les fraudes qui porte ses fruits. Le gouvernement a récupéré la somme record de 14,6 milliards d’euros en 2022 au titre de la fraude fiscale, selon un communiqué publié ce jeudi par le ministère de l’Économie. Ce chiffre a dépassé le précédent record établi en 2021, avec 1,2 milliard d’euros supplémentaires récupérés.

Dans le détail, l’État a glané 8,8 milliards d’euros grâce aux mises en recouvrement auprès des entreprises en 2022, soit une hausse de 13% par rapport à 2021. La chasse au travail dissimulé a également rapporté aux finances de l’État la somme de 790 millions d'euros l’an dernier.

Une répression en hausse contre la fraude sociale

Le préjudice total relevé en 2022 au sujet de l’assurance maladie a été de 316 millions d’euros pour 19.000 dossiers traités. Ces chiffres ont représenté une hausse de «44 % du montant financier et de 46 % du nombre de dossiers par rapport à 2021», selon le document du ministère.

L’an dernier, 49.000 cas de fraude aux prestations sociales ont été détectés en France pour un montant total de 351 millions d’euros. Sur la fraude au recouvrement social, le communiqué du ministère de l’Économie a précisé que «le réseau des URSSAF a plus que doublé le montant des redressements réalisés depuis dix ans, passant de 320 M€ en 2013 à 788 M€ en 2022.»

Des saisies historiques de contrefaçons et de tabac

La lutte contre les contrefaçons a connu un net durcissement ces dernières années en France, avec des résultats qui ont quasiment doublé en deux ans. 5,6 millions de produits de contrefaçons ont été saisis en 2020, puis 9,1 millions en 2021 et 11,53 millions en 2022. Sur le chiffre communiqué pour l’an passé, plus de la moitié des produits interceptés ont été des jeux et des jouets.

L’année 2022 a également été marquée par un record des saisies de tabac et de cigarettes de contrebande, avec plus de 640 tonnes récupérées l’an passé. Un chiffre en augmentation de 59,2% par rapport à 2021, et de 125% par rapport à 2020.

La douane française a saisi 104,53 tonnes de drogues en 2022, dont 18,3 tonnes de cocaïne, pour une valeur de revente estimée à plus de 1.041 milliard d’euros.