Sondage : un Français sur trois côtoie des personnes à qui il arrive de consommer des drogues

L’affaire Pierre Palmade a mis en lumière les dangers de la consommation de drogue, notamment au volant, une pratique qui semble répandue malgré les lourdes sanctions. Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, plus d’un Français sur trois connaît quelqu’un consommant de la drogue de manière occasionnelle ou régulière.

Du cannabis à la cocaïne en passant par la MDMA, la consommation de drogue est interdite par la loi. Pourtant, ces substances restent accessibles à de nombreux Français, qui peuvent les consommer quotidiennement ou dans un cadre festif, en témoigne l’affaire Pierre Palmade. Selon un sondage exclusif de l’institut CSA pour CNEWS, 33% des Français connaissent une personne à qui il arrive de consommer des drogues (cannabis, cocaïne, héroïne, crack, ecstasy ou MDMA) de manière occasionnelle ou régulière.

Les jeunes sont globalement plus exposés à la drogue : 50% des 18-24 ans interrogés disent connaître quelqu’un consommant une de ces substances illicites, contre 34% des 35-49 ans, ou 25% des plus de 50 ans. Les Français appartenant aux catégories socio-professionnelles supérieures sont 40% à connaître des consommateurs réguliers ou occasionnels, une proportion égale à celle des CSP inférieures. Chez les inactifs, seuls 23% affirment avoir des connaissances qui consomment des drogues.

Côté proximité politique, les proches d’Europe Ecologie – Les Verts et Renaissance sont ceux qui sont les plus nombreux à connaître des consommateurs de drogue, à respectivement 44% et 43%. A l’inverse, ceux qui en connaissent le moins sont les partisans des Républicains et du Parti socialiste, à 27% chacun.

Drogue et conduite

L’affaire Pierre Palmade a particulièrement illustré les dangers de la consommation de drogue avant de prendre le volant, un délit que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin souhaiterait sanctionner d’un retrait de 12 points sur le permis de conduire. Actuellement, la conduite sous l’emprise de stupéfiants est sanctionnée de la perte de six points sur le permis.

Selon le sondage CSA, parmi les Français connaissant des consommateurs de drogue, 51% ont déjà constaté que ces personnes ont pris leur véhicule après en avoir consommé. Le taux passe à 54% chez les 25-34 ans et les 50-64 ans, et est cette fois-ci légèrement supérieur chez les CSP inférieures (58%) que chez les CSP supérieures (43%).

Le cannabis est, et de loin, la substance illicite la plus consommée en France, aussi bien chez les adultes que chez les adolescents. Selon les données de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), en 2021, 47,3% des adultes de 18 à 64 ans déclaraient avoir déjà consommé du cannabis au cours de leur vie, mais la consommation actuelle concerne davantage les jeunes (23,5% des 18-24 ans) et diminue avec l’âge.

La cocaïne est le deuxième produit stupéfiant le plus consommé après le cannabis, avec 5,6% des 18-64 ans ayant déjà expérimenté cette drogue au cours de leur vie.