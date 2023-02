Météo : une chute brutale des températures attendue ce week-end

À compter de ce dimanche 26 février, le froid marquera son grand retour en France avec des températures proches de 0 °C. Dans les régions du sud, des chutes de neiges pourraient être enregistrées.

La fin de l’épisode printanier. Après un temps calme et un soleil plutôt présent dans la majorité des départements, les températures devraient chuter brutalement dès ce samedi 25 février marquant le retour des gelées matinales, selon les prévisions de Météo-France.

«Sur la moitié nord du pays, un temps calme mais frais commence à s'installer. Le ciel est variable, très chargé près de la Manche avec un risque d'averse. Le vent de nord-est est sensible, il accentue l'impression de fraîcheur», a noté Météo-France.

Cette chute brutale des températures s’explique notamment par la présence d’un anticyclone au niveau des Îles britanniques et d’une dépression méditerranéenne.

«Il s’agit d’un air froid qui va venir s’engouffrer depuis l’Europe centrale dans notre pays. C’est le résultat de la conjonction de deux choses. La première est en effet un anticyclone qui va venir gonfler au niveau des Îles britanniques. La deuxième est une dépression qui vient se creuser en Méditerranée», a expliqué Météo-France à CNEWS.

«Avec le sens de rotation des vents autour de l’anticyclone au niveau des Îles britanniques et la dépression en Méditerranée, ceux-ci vont venir de l’Europe centrale avant d'affluer sur la France. Quand on a ce type de configuration, typiquement en hiver, cela amène de l’air froid et sec. C’est pourquoi les températures vont chuter», a ajouté le service de météorologie.

la neige de retour dans le sud du pays

Météo-France indique que, ce samedi, les températures seront «de saison». Toutefois, à compter de dimanche, la France pourrait faire face à une «véritable claque de froid».

Si le soleil devrait dominer la moitié nord et nord-ouest du pays, une bonne quantité de neige pourrait être enregistrée dans plusieurs régions du sud.

«Les chutes de neige vont commencer par les régions du sud-est, entre les Alpes et la Provence. Celles-ci sont attendues dès la soirée du dimanche et pourraient atteindre les pleines. Elles vont ensuite se propager tout le long de la Méditerranée», a précisé Météo-France à CNEWS.

Concernant les températures, celles-ci devraient s’approcher de 0 °C.

«Les températures minimales sont voisines de 0 degré en général, légèrement positives sur la moitié nord et le sud-est, négatives du Massif central au sud-ouest, jusqu'à -3 degrés en Occitanie par endroits. Les maximales varient entre 6 et 10 degrés sur la moitié nord, 10 et 14 au sud, localement 15 à 18 sur le Gard, PACA et Corse», a ajouté Météo-France.

Les rafales de vent dans la Vallée du Rhône ainsi que dans les couloirs de la Tramontane devraient atteindre les 100 km/h. «Ce qui va bien renforcer la sensation de froid», selon Météo-France.

Les températures basses devraient se poursuivre lundi. On devrait enregistrer 5 °C à Paris, 4 °C à Perpignan, 3 ° C à Toulouse et 1 °C à Tarbes. Les chutes de neiges sur le côté sud-est et Sud-ouest devraient continuer jusqu’à mardi matin.