Salon de l’agriculture : les chiffres fous de cet événement très attendu par le monde agricole

La 59e édition du Salon international de l’agriculture a ouvert ses portes ce samedi 25 février. Rendez-vous agricole incontournable de ce début d’année, «la plus grande ferme de France» sera présente à la porte de Versailles jusqu’au 5 mars prochain.

Rendez-vous divertissant pour les Parisiens, rendez-vous politique pour le chef de l’État, le Salon international de l’agriculture est de retour cette année à Paris Expo à la porte de Versailles (15e). Animaux, exposants, visiteurs... voici sept chiffres qui illustrent l'ampleur de ce salon :

703.407 entrées

C’est le record absolu du nombre de visiteurs lors d’un Salon de l’agriculture. L’année 2019 avec ses 633.213 personnes avait également été un bon cru, mais, pour l’instant, rien n’a dépassé le millésime 2014, où le premier événement agricole en Europe avait accueilli 703.407 visiteurs. Lors de sa première édition en 1964, il avait déjà accueilli près de 300.000 individus.

14 heures de visite pour Emmanuel Macron

Le nombre d’heures passées par Emmanuel Macron dans les allées du Salon en 2019. Il détenait déjà le record précédent avec près de 12h. À titre de comparaison, Nicolas Sarkozy est le président qui y a passé le moins de temps (4h).

Rendez-vous incontournable des Français avec celles et ceux qui les nourrissent : le Salon de l’Agriculture est ouvert ! pic.twitter.com/s52eCgh16Z — Élysée (@Elysee) February 25, 2023

0 visite pour François Mitterrand

C’est le nombre de visites au Salon de François Mitterrand lors de ses deux septennats. Jacques Chirac, très attaché à l'événement, n'a raté qu'une seule fois l'édition. C'était entre 1972 et 2011 après son accident de voiture en 1979.

1.000 exposants

Plus d’un millier d’exposants, originaires d’une vingtaine de pays différents, seront sur place lors de cette édition 2023 (record de 1300 en 2013 et 2014). Lieu de divertissement pour certains, c’est avant tout un lieu pour faire des affaires pour ces professionnels qui réalisent une grande partie de leur chiffre d’affaires annuel lors de cette exposition.

2.800 bovins

C’est un joli nombre pour les bovins (ou les chefs-d’œuvre selon Jacques Chirac) présents sur place. Les transporter et les chouchouter représente un travail titanesque qui doit être réglé comme une horloge. Pour leur confort, plus de 200 tonnes de foin et 100 tonnes de paille sont acheminées à Paris. Cette année, la star du salon, la vache égérie s’appelle Ovalie, une vache de race Salers âgée de cinq ans.

5.000 euros le stand

C’est la somme, en moyenne, que devront débourser les exposants pour avoir un stand à la porte de Versailles. Le tarif des stands est compris entre 266€/m2 pour une offre basique et 1224€/m2 pour un stand nettement plus visible. Un chiffre qui commence à faire grincer des dents les exposants.

16 euros l'entrée

Il vous faudra débourser 16 euros ou 9 euros (tarif réduit de 6 à 12 ans) pour assister au Salon de l’agriculture. Du 25 février au 5 mars, le salon est ouvert de 9h à 19h.