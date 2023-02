Météo : deux départements du Sud-Est placés en vigilance orange neige et verglas

Météo France a placé les départements du Var et des Bouches-du-Rhône en vigilance orange à la neige et au verglas, ce dimanche 26 février, à partir de 18 heures.

Des chutes de neige attendues sur les régions méditerranéennes. Ce dimanche, deux départements du sud-est de la France ont été placés en vigulance orange neige et verglas.

Il s'agit des départements des Bouches-du- Rhône et du Var.

2 départements en Orange pic.twitter.com/sK63rJitqY — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) February 26, 2023

«Sur l'est des Bouches-du-Rhône et l'ouest du Var, un épisode de neige est attendu en fin d'après-midi et en première partie de la nuit de dimanche à lundi», précise Météo France dans son bulletin. Ajoutant que «les cumuls de neige attendus sont de l'ordre de 2 à 5 cm localement 5 à 10 cm entre l'ouest du Var et l'est des Bouches-du-Rhône.»

D'ailleurs, cela pourra notamment entraîner des «conditions de circulation difficiles» sur les routes, «en cette période de retour de vacances» dans la zone B, ajoute-t-elle.

Sur le reste du pays, le temps sera peu nuageux. Sur la Corse, la Côte d'Azur et les Alpes frontalières, dès le matin, les nuages domineront avec, par moments, un peu de pluie, notamment sur l'île de Beauté où il pleuvra une bonne partie de la journée.