Sécheresse en France : les photos impressionnantes de plusieurs régions touchées

La France est frappée par un épisode de sécheresse hivernale historique. Depuis plus d'un mois, le territoire métropolitain connaît un déficit de pluies record à l'échelle nationale. Cette situation qui menace le remplissage des nappes phréatiques déjà mises à mal par une sécheresse et des canicules en 2022, fait déjà craindre le pire pour cet été. Retour en images sur ce phénomène dramatique et inquiétant.

la loire près d'angers (maine-et-loire)

©Jean-François MONIER/AFP

Datée du 26 février, cette photo montre le lit asséché de la Loire, sur la commune des Rosiers-sur-Loire (Maine-et-Loire), près d'Angers. Le mois de février 2023 devrait être l'un des plus secs jamais enregistrés selon Météo France.

Comme l'ensemble des cours d'eaux et lacs du pays, le plus long fleuve de France est encore marqué par l'exceptionnelle canicule de l'été dernier. L'hiver sec a creusé le déficit pluviométrique faisant chuter le débit de la Loire qui a laissé apparaître de larges bancs de sables et de bras morts dans son lit.

la rivière issole à flassans-sur-issole (VAR)

©Eric GAILLARD/REUTERS

Le 25 février, l'Issole ne coule plus sous le vieux pont de pierre du village de Flassans-sur-Issole (Var). Conséquence de la sécheresse qui affecte le département, la rivière est à sec. Depuis le 17 février 2023, plus de la moitié du département du Var est placé en «alerte sécheresse», entrainant des mesures de restrictions de l'usage de l'eau.

©Eric GAILLARD/REUTERS

En trois mois, il n'est pas tombé une seule goutte de pluie sur cette petite commune varoise. Les précipitations ne tombent plus comme avant, les pluies étaient plus régulières auparavant. «Du jour au lendemain, il peut nous tomber jusqu'à 100 mm d'eau, et nous créer une inondation, alors que dans le passé, on n'avait pas tout ça (...), les pluies étaient régulières», a expliqué le maire Jean-Louis Portal, interrogé par France-Info.

le lac de montbel (ariège)

©Valentine DUPUIS/AFP

A Montbel (Ariège), le lac est devenu méconnaissable avec ses rives asséchées par un déficit pluviométrique qui persiste depuis 9 mois, après un été caniculaire et un hiver sec.

©Valentine DUPUIS/AFP

Habituellement, cette étendue d'eau artificielle qui représente 60 millions de m3 d'eau sur une surface de 550 hectares, est un lieu privilégié pour les baigneurs, les amateurs de sports nautiques, les promeneurs et les pêcheurs. En outre, le lac alimente en eau les rivières et les surfaces agricoles de la région et constitue une zone où prospère une faune et flore remarquables.

le lac de besse (var)

©Nicolas TUCAT/AFP

Une personne s'est arrêtée pour constater la baisse inquiétante du niveau du lac de Besse, à Besse-sur-Issole, le 21 février 2023.

©Nicolas TUCAT/AFP

Alimenté d'ordinaire par l'Issole et des sources souterraines, cet emblématique lac naturel varois couvre généralement une superficie de 4 hectares avec une profondeur de 33 m. A cause de la sécheresse, il s'est réduit comme peau de chagrin et n'est plus l'ombre que de lui-même, offrant ce spectacle de désolation.

le lac fourcade (dordogne)

©Philippe LOPEZ/AFP

L'eau a presque totalement disparu du lac Fourcade, situé à Saint-Nexans près de Bergerac, le 14 février. Ouvert au public en 2020, ce lac artificiel fait la joie l'été des habitants des alentours mais aussi des vacanciers venus profiter d'un endroit agréable pour se détendre, se baigner ou se promener. Or, les conséquences de cette sécheresse hivernale risquent de peser très lourdement sur la saison estivale dans tout l'Hexagone.

le lac de tolla (corse-du-sud)

©Pascal POCHARD-CASABIANCA/AFP

Prise le 24 février, cette photographie aérienne témoigne du niveau très bas du lac de Tolla, situé à l'est d'Ajaccio (Corse-du-Sud). Grâce à son barrage, ce lac artificiel fournit en eau et en électricité toute la région d'Ajaccio.

©Pascal POCHARD-CASABIANCA/AFP

Si les pluies n'arrivent pas prochainement, la perspective d'un nouvel été sec sur l'île de Beauté se profile puisque les nappes phréatiques et les ouvrages hydrauliques n'auront pas pu se recharger suffisamment durant la période hivernale.

le canal de provence à brignoles (var)

©Nicolas TUCAT/AFP

A Brignoles (Var), le canal de Provence a vu son niveau décroître dangereusement, le 21 février.