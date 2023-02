Voici le village français où l'on vit le mieux en 2023

Le Journal du Dimanche (JDD) a dévoilé, ce dimanche, le Top 500 des villes et des villages où il fait bon vivre en France. Près de 200 critères ont été compilés pour établir ce classement. Il ressort que le village de Guéthary, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, arrive en tête.

Indéboulonnable. Guéthary, dans les Pyrénées-Atlantiques, reste le village le plus agréable dans lequel vivre, selon l’édition 2023 de l’association Villes et villages où il fait bon vivre, publiée ce dimanche 26 février dans Le Journal du Dimanche.

Et ce, pour la deuxième fois consécutive. Tout comme Angers, dans la catégorie des villes de plus de 2.000 habitants, Guéthary reste numéro 1 cette année encore, devant les villages d'Epron dans le Calvados, et de Martinvast dans la Manche.

Au pied du podium, figurent les villages de Peltre, d'Authie, de Saint-Quay-Perros, de Mazères-Lezons, de Buros, de Cambes-en-Plaine et de Marcellaz-Albanais.

Chaque année, ce palmarès classe plus de 34.000 villes et communes de France selon un très grand nombre de critères, répartis en différentes catégories. A savoir la qualité de vie, la sécurité, la santé, les transports, les commerces et services, la protection de l’environnement, l'éducation, la solidarité, les sports et loisirs, et l'attractivité immobilière.