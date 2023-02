Economie : l'inflation remonte à 6,2% sur un an en février

Alors que de nouvelles hausses de prix sont redoutées pour le mois de mars, l’inflation a accéléré en France à 6,2% au moins de février, selon l’Insee.

De quoi inquiéter un peu plus les consommateurs. Un an après le début de la guerre en Ukraine, les prix poursuivent leur hausse en France. D’après l’Insee, l'inflation a ainsi atteint 6,2% sur un an en février. C’est 0,2 points de plus qu’en janvier.

Toujours d’après les premières estimations de l'institut national de la statistique, le taux avait légèrement baissé à 5,9% et 6% en décembre 2022 et janvier 2023 après un rythme similaire à celui de ce février en octobre et novembre 2022.

«Cette légère hausse de l’inflation serait due à l’accélération des prix de l’alimentation et des services» a expliqué l’Insee. Le niveau actuel de l’inflation rappelle celui des années 1980.

La consommation des ménages a rebondi de 1,5%

Du côté des ménages, la consommation a augmenté de 1,5% au mois de janvier, encore selon les chiffres de l’institut.

En décembre 2022, le niveau avait baissé et était chiffré à -1,6%. Ce rebond s’explique «par la forte augmentation de la consommation d'énergie» qui, elle, est en hausse de 4%.

En effet, en fin d’année la consommation d’énergie avait diminuée (-0,8%), notamment grâce au chèque énergie mis en place par le gouvernement et distribué à plusieurs ménages français.