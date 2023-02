Églantine Eméyé poste un émouvant message sur les réseaux sociaux, une semaine après la mort de son fils Samy

L’animatrice Églantine Éméyé a posté un message sur Instagram pour remercier toutes les personnes qui l’ont soutenue, après le décès de son fils Samy.

«Les larmes coulent toujours». Une semaine après avoir annoncé le décès de Samy, son fils de 17 ans, atteint d'autisme et polyhandicapé, Églantine Éméyé a pris la parole sur son compte Instagram.

Ce lundi 27 février, l'animatrice et comédienne a en effet posté un message très émouvant pour remercier toutes les personnes, célébrités et anonymes, qui lui ont écrit après l’annonce de cette terrible nouvelle.

«Je reprends la plume pour vous remercier. Tous. Vous avez été si nombreux à m'envoyer des messages de soutien que je ne peux répondre à tous. Mais sachez qu'ils ont été lus et qu'ils m'ont fait du bien», a-t-elle écrit en légende d’une photo de la tombe de son fils cadet.

«ils m'ont permis de tenir debout»

«Les larmes coulent toujours, mais vos mots m'ont prouvé que la vie de Samy n'a pas été vaine et qu'il continuera de vivre dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. Et ils m'ont permis de tenir debout», peut-on lire.

«Le combat pour le handicap et l'autisme, avec lui et vous tous, continuera», a également écrit Églantine Éméyé, très engagée dans l’aide aux autistes, et qui avait créé en 2008 l’association «Un pas vers la vie». En 2015, elle avait également sorti un livre, intitulé «Le voleur de brosses à dents», dans lequel elle racontait son combat.

Né en 2005, deux ans après un premier fils, Samy, autiste et polyhandicapé à la suite d'un AVC lorsqu'il était bébé, vivait dans un établissement adapté.