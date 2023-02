Papillomavirus : Emmanuel Macron doit faire une «annonce décisive» pour «éradiquer» la maladie sexuellement transmissible

Emmanuel Macron se rend ce mardi 28 février dans un collège de Jarnac (Charente) pour évoquer auprès de la jeunesse sa politique en matière de médecine préventive. Il doit notamment faire des annonces pour «éradiquer» le papillomavirus, une infection sexuelle transmissible (IST).

Emmanuel Macron est attendu ce mardi dans un collège de Jarnac (Charente) pour une journée axée sur la médecine préventive. Le président doit y «faire une annonce décisive pour éradiquer le papillomavirus», une IST responsable de 30.000 lésions précancéreuses du col de l’utérus et de 6.000 nouveaux cas de cancers chez la femme et l'homme.

Le chef de l'Etat, accompagné des ministres de la Santé et de l'Education, François Braun et Pap Ndiaye, «assistera à une séance de vaccination organisée au sein de l’établissement», a expliqué la présidence de la République, quatre jours avant la Journée mondiale de sensibilisation autour des maladies induites par le papillomavirus humain (HPV).

Extrêmement fréquentes, ces infections sont la plupart du temps bénignes, mais elles peuvent persister et aboutir à un cancer : les HPV sont responsables de 2.900 cancers du col de l'utérus provoquant plus de 1.000 décès par an, 1.500 cancers de la sphère ORL, 1.500 cancers de l'anus, 200 cancers de la vulve ou du vagin et une centaine de cancers du pénis.

la vaccination pour éradiquer la maladie

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ces cancers seraient totalement éliminables grâce au dépistage et à la vaccination. Or, le taux de couverture vaccinale est actuellement en France de 37% pour les filles et 9% pour les garçons, alors que la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 vise un objectif de 80% d'ici à sept ans.

La vaccination est aujourd'hui recommandée pour les filles et les garçons entre 11 ans et 14 ans. Elle peut également être proposée en rattrapage jusqu'à l'âge de 19 ans et reste possible jusqu'à 26 ans pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes.

Une expérimentation menée dans le Grand Est pendant deux ans a montré de bons résultats chez les jeunes scolarisés en classe de 5ème, le taux de vaccination passant de 9% à 27% la première année et de 14% à 31% la seconde.

priorité à la prévention

Pour Emmanuel Macron, cette journée sera aussi l'occasion de faire la promotion de sa politique en matière de médecine préventive. Depuis le 1er janvier 2023, les jeunes de moins de 26 ans ont accès gratuitement à des préservatifs en pharmacie. Ils peuvent également bénéficier d'un dépistage gratuit et sans ordonnance des IST, autrefois réservé au seul VIH.

Le ministre de la Santé François Braun avait également annoncé l'an dernier la mise en place de trois consultations médicales gratuites pour les «trois âges de la vie, 25 ans, 45 ans et 65 ans». Le but de cette mesure, qui devrait prendre forme en 2023, est de faire de la prévention à des âges charnière sur différents sujets : vaccins, addiction, dépistage de cancers, santé mentale...