Paris est la destination la plus prisée pour les voyages en famille, selon Airbnb

Souvent critiquée pour ses embouteillages et ses travaux, Paris n'en demeure pas moins une destination incontournable pour les touristes du monde entier. Selon Airbnb, la capitale française se hisse même en tête des destinations les plus prisées où voyager en famille.

Alors que, selon les tendances Airbnb dévoilées ce mercredi 1er mars, les familles françaises qui voyagent en réservant un logement via cette plate-forme de réservation semblent «privilégier les city-trips et les destinations balnéaires», c'est Paris qui «se hisse en tête des destinations les plus prisées pour les voyages en famille».

«Une valeur sûre»

Paris, en tête à la fois au niveau mondial et local, semble rester «une valeur sûre pour les familles qui souhaitent certainement profiter des nombreux atouts de la ville lumière» parmi lesquels la culture ou encore la gastronomie, souligne Airbnb ce mercredi.

Et puisque Paris est parfois un peu cher, les villes de proche couronne en profitent également, à l'instar de Puteaux, dans les Hauts-de-Seine (92), qui fait partie des destinations populaires en France pour les familles, où les séjours ont coûté en moyenne moins de 50 euros par nuit et par personne en 2022, selon Airbnb.

Et la capitale française n'est pas la seule destination à tirer son épingle du jeu, puisqu'en 2022, les séjours en famille sur Airbnb ont augmenté de plus de 70 % en France de manière générale.

Dans ce classement, Paris arrive en effet juste devant Marseille, classée en 2e position et La Rochelle, en Charente-Maritime, en 5e position. Au milieu, se sont tout de même glissées deux autres capitales européennes : Londres (Angleterre) et Lisbonne (Portugal), respectivement 3e et 4e.