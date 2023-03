Le bénévolat associatif revient au niveau connu avant la pandémie de Covid-19

Le bénévolat associatif a retrouvé le niveau qu’il connaissait avant la pandémie de Covid-19, selon une enquête IFOP publiée ce jeudi 2 mars. Toutefois, la composition des associations a changé, avec une plus grande part de jeunes de moins de 35 ans investis au détriment des retraités.

Le monde associatif retrouve des couleurs. Le bénévolat associatif a retrouvé le niveau qu’il connaissait avant la pandémie de Covid-19, selon une enquête IFOP publiée ce jeudi 2 mars.

Publiée aujourd'hui, l'enquête 'IFOP/Recherches & Solidarités' portant sur l'état du bénévolat en France. Une situation contrastée marquée en 2023 par des crises protéiformes aux multiples effets.





L’étude, menée auprès de 3.155 personnes interrogées en janvier 2023 pour le réseau d’experts Recherches & Solidarités, a démontré que 22,8% des Français ont choisi de s’intégrer dans une association. Un chiffre en hausse par rapport à 2022 (20%), et qui se rapproche du niveau de 2019 (24%). A noter que la part d’hommes et de femmes dans les associations françaises a été identique cette année.

Les moins de 35 ans et les séniors en tête

D’après le tableau dressé par l’IFOP, les catégories les plus représentées dans les associations françaises en 2023 ont été les jeunes de 15 à 34 ans, ex-aequo avec les plus de 65 ans (25%). Ces derniers ont été suivis par les 35-49 ans (22%) et les 50-64 ans (19%).

Si un quart des moins de 35 ans et des plus de 65 ans ont composé le tissu associatif en 2023, la tendance entre ces deux catégories a été bien différente ces cinq dernières années.

Entre 2019 et 2023, la part des jeunes âgés de 15 à 34 ans engagés dans les associations a augmenté de 22% à 25%. En revanche, celle des personnes âgées de 65 ans et plus a connu une baisse de 31% à 25% sur la même période.

Le niveau d’études lié au taux d’engagement

L’enquête a permis de constater que l’engagement associatif a également un lien avec le niveau d’études des bénévoles. Une tendance que l’IFOP a nommé comme étant une «fracture associative». En effet, le taux d’intégration à une association monte crescendo suivant le niveau de diplômes des Français engagés.

Dans le détail, 16% des bénévoles ont un CEP, un BEPC ou aucun diplôme. Une donnée qui a augmenté avec les qualifications puisque 22% d’entre eux ont le niveau BAC, 24% le niveau BAC+2 et 29% ont un diplôme supérieur.

Un engagement associatif plus ponctuel

L’étude a alerté sur une autre dérive touchant le secteur associatif : l’engagement en son sein a changé pour devenir beaucoup plus ponctuel. 10,1% des bénévoles étaient engagés chaque semaine dans une association en 2019, contre 9,2% cette année. Il y a cinq ans, ces derniers représentaient 44% du total des bénévoles français, contre 40% aujourd’hui.

D’après la dernière «Enquête Associations» réalisée par l'Insee, la France totalisait en 2018 1,2 million d'associations actives, composées de 21 millions de bénévoles.