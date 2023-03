Réseaux sociaux : l'Assemblée vote un accord parental obligatoire pour les mineurs de moins de 15 ans

L'Assemblée a voté jeudi l'obligation pour les réseaux sociaux comme TikTok ou Snapchat de vérifier l'âge de leurs utilisateurs et l'accord des parents pour les inscriptions des mineurs de moins de 15 ans.

Cette proposition de loi, à l'initiative du député Horizons Laurent Marcangeli, a été adoptée à 82 voix pour, et seulement 2 voix contre, soit une quasi-unanimité, en première lecture. Selon la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), la première inscription sur les réseaux sociaux en France arrive aujourd'hui, en moyenne, à 8 ans et demi.

A noter que ce texte donne la possibilité aux parents d'enfants de moins de 15 ans de réclamer la suspension de comptes. Il doit désormais être examiné par la chambre haute du Parlement.