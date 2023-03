Carburants : dates, stations concernées... Tout savoir sur «l'opération prix coûtant» chez Leclerc

Michel-Edouard Leclerc, patron des supermarchés du même nom, a annoncé ce vendredi qu'il vendrait le carburant à prix coûtant dans ses stations-services ce week-end.

Une opération qui va ravir les automobilistes. De ce vendredi 3 mars au dimanche 5 mars, les stations-services des centres E. Leclerc vont vendre le carburant à prix coûtant, c'est-à-dire sans faire de profit en renonçant à sa marge.

«Il y a beaucoup de Français qui rentrent de vacances ce week-end et on va leur proposer le carburant le moins cher possible. Avant les grèves, les éventuels blocages et peut-être des pénuries, c'est un effort que l'on fait pour les Français», a expliqué Michel-Edouard Leclerc sur le plateau de Franceinfo ce vendredi matin.

Pourquoi attendre que le carburant atteigne 2€ pour le vendre moins cher ?





Du 3 au 5 mars, https://t.co/sZQSQjenoD vend ses carburants à prix coûtant afin de protéger le pouvoir d’achat des Français. Nous étions déjà parmi les moins chers et nous le ré-affirmons. pic.twitter.com/kMYUMn8gfb — E.Leclerc (@Leclerc) March 3, 2023

L'opération aura lieu dans les magasins participants disposant d’une station-service hors station autoroute. Seule une quinzaine de magasins, listés ici, ne sont pas concernés.

Le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, avait lui annoncé fin février un plafonnement du prix des carburants jusqu’à la fin de l’année. Les prix de l'essence et du gazole ne pourront pas dépasser les 1,99 euro le litre.