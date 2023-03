Disparition de Leslie et Kevin : le deuxième suspect mis en examen pour «assassinats»

Le deuxième homme interpellé dans le cadre de la disparition de Leslie Hoorelbeke et Kévin Trompat dans les Deux-Sèvres comparaissait devant le juge ce vendredi. Il a été mis en examen pour «assassinats», mais également pour «enlèvement et séquestration».

L'interpellation d'un second suspect, mercredi 1er mars, a constitué un nouveau rebondissement dans l’affaire de la mystérieuse disparition de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat dans les Deux-Sèvres. L'homme, présenté à un juge ce vendredi 3 mars, a attiré l'attention des enquêteurs après les révélations d'un certain Tom T., âgé de 22 ans et principal suspect.

Entendu dans le cadre du prolongement de sa garde à vue, ce dernier avait affirmé détenir des informations sur la disparition de ses amis, qui serait, selon lui, liée à une affaire de stupéfiants. Niant une quelconque implication dans cette affaire, il a toutefois été mis en examen pour enlèvement et séquestration.

C'est à la suite de ses révélations qu'un deuxième suspect, âgé de 22 ans et résidant à Puyravault (Charente-Maritime), a été interpellé à La Rochelle le 1er mars. Selon une source policière à CNEWS, Nathan B., connu pour des affaires liées au trafic de drogue, comparaissait devant le magistrat instructeur de Poitiers cet après-midi. Il a, lui aussi, été mis en examen pour assassinat, modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, et enlèvement et séquestration. Mais également pour assassinats.

En outre, le suspect a été placé en détention provisoire à l'issue du débat devant le juge des libertés et de la détention.

D’après les premiers éléments de l’enquête, ce suspect livrait régulièrement de la drogue en compagnie de Kévin Trompat, dont les enquêteurs sont persuadés qu’il avait des rendez-vous pour vendre des stupéfiants le soir du drame. Dès lors, la piste d'un différend lié aux stupéfiants est donc envisagée par les enquêteurs, sans pour autant qu'elle soit totalement confirmée.

Une troisième personne, en garde à vue depuis le 2 mars, sera quant à elle présentée devant le magistrat samedi.

La jalousie écartée par les enquêteurs

Les enquêteurs avaient relevé des incohérences entre les déclarations de Tom.T, le principal suspect qui avait déjà été entendu comme témoin, et le relevé de ses communications téléphoniques. Il est également le dernier à avoir échangé des SMS avec Leslie jusqu'à tard dans la nuit de la disparition. «Je vomis du sang», disait la disparue au jeune homme. Le suspect est également celui qui hébergeait le couple à son domicile de Prahecq.

Les gendarmes avaient alors envisagé la possibilité la jalousie comme mobile du crime. Selon les informations du Parisien, Tom T. avait eu des sentiments amoureux par le passé pour Leslie et ils auraient eu une courte relation en 2020. Leslie s’était finalement mise en couple avec Kevin, qu’elle a d’ailleurs connu par l’intermédiaire de Tom T., quelques semaines avant sa disparition. Pour autant, les enquêteurs ont des doutes sur le fait que le jeune homme ait pu, sur ce seul motif amoureux, faire disparaître le couple et son chien à lui tout seul.

Pour rappel, Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans, n'ont plus donné signe de vie depuis la nuit du 25 au 26 novembre à Prahecq, bourg de 2.000 âmes proche de Niort. Les deux amoureux avaient passé la soirée chez un certain Nicolas, un ami de Kévin, avant de quitter les lieux vers 3h du matin pour rejoindre une maison voisine où ils étaient censés dormir. Depuis, Kevin et Leslie n'ont plus jamais donné aucune nouvelle.