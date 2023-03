Planning familial de Gironde : une députée RN refoulée à l’entrée des locaux

Ce jeudi, un déplacement de la ministre pour l’Egalite entre les femmes et hommes, Isabelle Rome, était organisé en Gironde dans les locaux du Planning familial. Invitée par le préfet de la région, la député Rassemblement national, Edwige Diaz s’était rendue sur place pour apporter son soutien mais s’est vu refuser l’entrée.

«Jamais on ne recevra une députée RN.» Alors qu’elle venait apporter son soutien au Planning familial de Gironde par trois fois vandalisé en moins d’un mois, la députée RN, Edwige Diaz, a été bloquée à l’entrée des locaux, les membres de l’association refusant de recevoir une représentante du parti de Marine Le Pen.

Edwige Diaz, élue de la 11e circonscription de Gironde, avait été invitée par la préfecture à participer à un rassemblement de soutien au Planning familial de Bordeaux, qui a été vandalisé trois fois en moins de quelques semaines. Une manifestation de soutien à laquelle la ministre pour l’Egalite des femmes et des hommes, Isabelle Rome, était également présente.

Interrogée sur le refus de laisser entrer Edwige Diaz, Myrtille Bondu de Gryse, co-présidente du Planning familial dans le département, a maintenu la position de l’association, qui ne regrette pas son choix.

«Pour nous, cette situation n’est pas acceptable. Notre association ne souhaite pas recevoir dans ses locaux les députés d’un parti d’extrême droite prônant la haine et la régression des droits humains, en particulier ceux des femmes, des minorités de genre et des personnes racisées», a-t-elle expliqué à France Bleu avant d’ajouter, «on ne peut pas un jour être aux côtés des associations anti-racistes, et le lendemain accueillir une députée d'extrême droite. Jamais on ne recevra une député RN dans nos locaux.»

Edwige Diaz réclame des comptes à la ministre

Profondément choquée par ce qu'elle qualifie de «piétinement des usages républicains», Edwige Diaz a réagi via une lettre ouverte à la Première ministre pour lui demander des explications et lui demander de «conditionner les déplacements ministériels (…) à l’acceptation par les personnes ou les institutions rencontrées de la présence des parlementaires, tous bords confondus, car la République ne connaît pas de parlementaire de seconde zone.»

Présente sur le plateau de CNEWS, la représentante du Rassemblement national s’est offusquée qu’une telle situation puisse être possible. «C'est quand même purement inacceptable que ce soit une association, grassement subventionnée par les dotations de l'État, qui fasse plier un ministre du gouvernement», s’est-elle insurgée.

Edwige Diaz a expliqué qu’avertie, au moment de se rendre sur place, qu’elle se verrait refuser l’entrée du Planning familial par décision de l’association, elle avait tout de même décidé de s'y rendre pour demander des comptes à la ministre Isabelle Rome.

«Je lui ai dit, Madame la ministre je regrette profondément de ne pas pouvoir faire cette visite avec vous. Ce à quoi elle a répondu par la fuite, puisqu’elle ne m’a même pas répondu et a vite tourné les talons pour rentrer dans ce local qui m’a été interdit», a relaté Edwige Diaz sur CNEWS.

L’association avait annoncé, par voie de communiqué, qu’elle allait porter plainte après que ses locaux de Bordeaux aient été vandalisés trois fois en trois semaines. Des tags visant notamment l’IVG avaient été inscrits en rouge sur la façade et avaient été revendiqués par le groupuscule d’extrême droite, Action directe identitaire.