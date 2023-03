Disparition de Leslie et Kevin : ce que l’on sait sur le second suspect mis en examen pour assassinats

Un deuxième individu a été mis en examen et placé en détention provisoire, ce vendredi 3 mars, dans le cadre de l’enquête sur la disparition de Leslie et Kevin. Voici ce que l’on sait sur ce deuxième suspect.

Alors que des fouilles viennent d’être lancées afin de retrouver le corps de Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans, un deuxième individu a été mis en examen, ce vendredi 3 mars, dans le cadre de l’enquête sur la disparition du jeune couple. Nathan B., âgé de 22 ans, a été interpellé mercredi 1er mars près de La Rochelle (Charente-Maritime).

L’homme a été mis en examen pour «assassinats, modification de l’état des lieux d’un crime et enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le 7e jour». Placé en détention provisoire, l’individu serait un proche de Tom T., l’homme qui hébergeait le couple, lui aussi mis en examen dans le cadre de l’enquête.

Quelqu'un de «spécial»

Nathan B., déféré ce vendredi 3 mars au palais de justice de Poitiers (Vienne), aurait fréquenté le couple disparu. Interrogée par nos confrères du Parisien, une amie de Leslie a affirmé avoir déjà aperçu le suspect de 22 ans «en teuf, en soirée». Même si la jeune femme n’a pas vraiment fréquenté de près le suspect, elle se souvient tout de même de quelqu’un de «spécial, tout fou dans sa tête, avec un caractère assez particulier».

En revanche, l’amie de Leslie ignorait que Nathan B. connaissait directement Tom T.. En apprenant l’incarcération du vingtenaire en milieu de semaine, la jeune femme s’est souvenue d'un moment partagé avec les deux hommes, peu de temps après la disparition du couple.

Début décembre, cinq des amis de Leslie sont allés à la rencontre de Tom T. afin d’avoir des réponses. Ils avaient prévu de «fouiller les environs» ainsi que les rues et chemins environnants. L'hébergeur du couple les a retrouvés à Prahecq (Deux-Sèvres), où il louait le domicile où logeaient Leslie et Kevin. Il était accompagné de Nathan B..

«On voulait des réponses. Eux changeaient de sujet»

Les cinq amis ont voulu inspecter le domicile de Tom T. afin de remonter la piste du jeune couple disparu. Cependant, d’après l’amie de Leslie interrogée par le Parisien, Tom et Nathan ne se sont pas attardés sur le sujet et ont coupé court aux conversations concernant Leslie et Kevin.

«Nous, on voulait des réponses. Eux changeaient de sujet. Nathan me racontait sa vie», a expliqué l’amie de Leslie. Devant l’instance des cinq amis, Tom T. a fini par refuser les fouilles à son domicile : «Ça ne sert à rien, vous ne trouverez rien. La gendarmerie a déjà fouillé» aurait-il expliqué.

Aujourd’hui, la présence de Nathan à Prahecq soulève de nombreuses questions. L’amie de Leslie a sa petite idée : «Je pense qu’il a fait le chien de garde. Tom aurait-il lâché le morceau ? Un indice ? Il aurait peut-être craqué avec nous» a-t-elle confié au Parisien.