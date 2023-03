Aurore Bergé : «à l’Assemblée nationale, la gauche est soumise à Jean-Luc Mélenchon»

Invitée du Grand Rendez-Vous de ce dimanche 5 mars, la présidente du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale, Aurore Bergé, a indiqué que «la gauche est soumise à Jean-Luc Mélenchon» dans l’hémicycle.

À deux jours de la nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites, Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale, a dénoncé la «soumission» de la gauche à Jean-Luc Mélenchon dans l’hémicycle.

«Les députés de gauche, qui siègent aujourd’hui à l’Assemblée nationale, ont voté la réforme Touraine (…) Sur la question de la durée de cotisation, on accélère juste un dispositif que la gauche a voté, a choisi et a voulu mettre en place. Aujourd’hui, ce sont eux qui se renient», a expliqué Aurore Bergé.

«S’ils se renient sur la question de la réforme des retraites, qu’ils nous expliquent comment demain ils pourraient financer les pensions. Le problème est que la gauche, à l’Assemblée nationale, est complètement soumise à Jean-Luc Mélenchon. Il n’est même plus député, il n’est même plus un président de parti, mais en vérité il reste les deux», a-t-elle ajouté.

«Ils oublient d’où ils viennent»

Aurore Bergé a estimé que Jean-Luc Mélenchon a une grande influence sur les membres de la formation Nupes, y compris sur les communistes, les socialistes et les écologistes.

«C’est Jean-Luc Mélenchon qui donne les ordres. Et à la fin, les communistes, les socialistes et les écologistes sont soumis. Ils n’ont pas d’autres choix. Ils viennent nous voir en coulisse pour nous dire qu’ils sont mal à l’aise avec les pratiques et les outrances», a-t-elle précisé.

La présidente du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale a noté que les membres de la Nupes «ont signé un accord électoral pour sauver leurs sièges. Ils ont accepté un programme électoral dont ils savent pertinemment qu’il ne peut pas être mis en œuvre (…) Ils oublient d’où ils viennent».