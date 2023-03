Anti-inflation : voici les produits bientôt proposés dans le panier de Carrefour

Dans un entretien accordé au JDD ce dimanche 5 mars, le PDG de Carrefour Alexandre Bompard a annoncé le lancement d'un panier anti-inflation, composé de 200 produits vendus en moyenne deux euros, à partir de la mi-mars.

Un panier constitué en concertation avec les clients de l'enseigne. Le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, vient d'annoncer le lancement d'un panier anti-inflation composé de 200 produits vendus en moyenne à 2 euros, à partir de la mi-mars.

Parmi les articles concernés, et sélectionnés lors d'une réunion avec les consommateurs, on retrouve des produits du quotidien notamment «la lessive, les couches pour bébé ainsi que la farine», commercialisés sous les marques Carrefour et Simpl disponible dans 5.945 magasins en France. «Les yaourts, les œufs, le pain, ainsi que le lait, les céréales ou encore les légumes frais», annotés d'un Nutri-Score A et B, figureront également dans la sélection.

Ce panier baptisé «essentiel et nutrition» sera disponible du «15 mars au 15 juin», a indiqué le président du groupe au Journal du dimanche.

«Un bon accord avec Bruno le maire»

Cette initiative fait suite à l'abandon «du projet d'un panier uniforme et commun à toutes les enseignes», à l'initiative de la ministre des PME Olivia Grégoire, mais retoqué par un ensemble de distributeurs. «Nous avons trouvé un très bon accord avec le ministre» de l'Economie Bruno Le Maire, a indiqué Alexandre Bompard, précisant qu'il «était essentiel que tous les acteurs puissent s'engager en même temps, mais avec une pleine autonomie d'action».

Selon lui, cette offre représente un investissement de «plusieurs dizaines de millions d'euros». Depuis un an, Carrefour avait mis en place une autre initiative visant à soulager le portefeuille de ses clients, avec un panier de quinze fruits et légumes vendus à moins de 1 euro, qui avait donné de «très bons résultats», s'est félicité son président.

Ce dimanche, l'enseigne Intermarché a, à son tour, annoncé dans un communiqué le lancement de son panier anti-inflation qui concernera pas moins de 500 produits.

«Nous avons fait une sélection de 500 produits à des prix défiant toute concurrence pour vous permettre de mieux manger quand la vie devient trop chère», a de son côté assuré Intermarché.